Роскомнадзор заявил о сведении к нулю работы групп о "зацепинге" в Рунете

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Деятельность групп и сообществ о "зацепинге" в Рунете в настоящее время сведена к нулю, сообщила в четверг пресс-служба Роскомнадзора.

Субкультура "зацепинга" признана экспертами Роспотребнадзора скрытой формой суицидального поведения, поскольку деятельность подобных групп направлена на причинение вреда здоровью и часто заканчивается гибелью людей. В частности, фото- и видеоматериалы пропагандируют проезд на транспорте запрещенным способом на не предназначенных для проезда частях подвижного состава.

"В результате совместной работы специалистам Роскомнадзора, Роспотребнадзора и АО "Центральная пригородная пассажирская компания" удалось свести к нулю пропагандистскую активность онлайн-движения "зацеперов" в социальных сетях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2016 года мониторингом Центральной пригородной пассажирской компании было выявлено более 330 таких групп и сообществ в социальных сетях. В настоящий момент доступ к ним ограничен администрациями сайтов по требованию Роскомнадзора на основании экспертных заключений Роспотребнадзора. Такой блокировке подвергались как вновь создаваемые сообщества, так и другие выявленные группы.

"Скорость выявления и блокировки вновь создаваемых сообществ составляет 1-3 суток. За это время сообщества не успевают привлечь сколько-нибудь значимую аудиторию. Кроме того, информация о зацепинге была удалена администраторами ресурсов из 387 групп и сообществ на основании судебных решений", — говорится в сообщении Роскомнадзора.

По информации Следственного комитета Российской Федерации, количество несчастных случаев в результате зацепинга, повлекших смерть или тяжелые увечья подростков, значительно снизилось. В 2016 году в центральном регионе России было зафиксировано 16 таких случаев, в 2017 – 2, в 2018 году — 3.

"Адепты этого экстремального увлечения не только неоправданно рискуют собственным здоровьем и жизнью — они подвергают опасности пассажиров железнодорожного транспорта. Субкультура зацепинга привлекает подростков, которые не всегда осознают возможные последствия опасного увлечения. Для меня очевидно, что тематические сообщества в соцсетях выполняют роль организаторов и пропагандистов, что просто недопустимо", — отметил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, его слова приводит пресс-служба ведомства. —0-