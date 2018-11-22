В Калининграде предложили назвать новую станцию метро в Москве "Янтарной"

КАЛИНИНГРАД, 22 ноя — РИА Новости. Руководитель калининградского янтарного комбината – единственного предприятия в России, которое ведет промышленную добычу минерала, предложил назвать "Янтарной" одну из новых станций метро в Москве и Казани.

"Родилась идея, я был бы счастлив, если бы она нашла свою реализацию, идея в том, чтобы строящиеся две станции метро – одну в Казани, одну в Москве назвать станцией "Янтарная". Потому что янтарь это не только бренд Калининградской область, это и бренд России. Президент уделяет развитию янтарной отрасли пристальное внимание, мы работаем в рамках его поручения, считаю, что было бы очень символично назвать одну из станций метро в столице", — сказал гендиректор комбината Михаил Зацепин журналистам.

По его словам, губернатор Калининградской области Антон Алиханов поддержал эту идею, есть обращение в госкорпорацию "Ростех". Зацепин добавил, что интерьер станции можно было бы оформить натуральным янтарем мелкой фракции, к работе над дизайном станции привлечь известных художников.

"Это могло бы стать украшением столицы. Я помню, как раньше на некоторые станции метро водили группы туристов. Если привлечь серьезных дизайнеров и сделать такого уровня станцию "Янтарная", то, думаю, это было бы хорошо", — добавил Зацепин.

Янтарь добывают на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% мировых разведанных запасов янтаря, возраст минерала составляет около 50 миллионов лет. Калининградский янтарный комбинат образован 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. В 2014 году комбинат указом президента РФ Владимира Путина передан госкорпорации "Ростех". По итогам добычного сезона 2017 года предприятие добыло 453 тонны камня, в этом году комбинат досрочно завершил сезон, добыв рекордные 500 тонн.