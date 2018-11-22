МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект, направленный на защиту жизни детей от колумбайн-сообществ и оперативное выявление преступников, вовлекающих несовершеннолетних в опасную деятельность.

Проект был внесен на рассмотрение нижней палаты в мае этого года вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Инициатива устанавливает дополнительные механизмы противодействия деятельности, направленной на вовлечение детей в противоправные и опасные для их жизни действия, отнесенные действующим законодательством к преступлениям против семьи и несовершеннолетних.

Кроме того, проектом предлагалось восполнить пробел в законодательстве, уже предусматривающем процедуру оперативного реагирования на распространение информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к самоубийству, включив в этот перечень информацию, направленную на склонение детей к совершению противоправных действий, представляющих опасность для их жизни.

Ранее комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи поддержал ко второму чтению ряд поправок к законопроекту, которыми, в частности, уточняется, что блокировке будет подлежать не только информация, которая направлена на вовлечение детей в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или здоровья, но и контент, склоняющий к действиям, опасным для жизни или здоровья других лиц.

Колумбайн-сообщества пропагандируют идеи американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые устроили стрельбу в школе "Колумбайн" (штат Колорадо) 20 апреля 1999 года. Жертвами нападения тогда стали 13 человек.