В Госдуме раскритиковали слова депутата из Омска о многодетных

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина ("Единая Россия"), комментируя слова омского депутата Алексея Провозина о том, что деньги на земельные участки многодетным семьям должен выделять только федеральный бюджет, заявила, что подобные заявления чиновников "вызывают отрыжку" у населения.

Местное издание "Суперомск" в среду сообщило, что на заседании одного из комитетов горсовета Омска Провозин заявил о ненормальности практики предоставления бесплатных участков многодетным за счет муниципального бюджета. "Если воля государева, то пусть государь и платит за так называемые многодетные семьи, которые в большинстве случаев таковыми не являются. Я лично совершенно не хочу платить за многодетную семью, ни за газ, ни за воду для многодетной семьи, ни за электроэнергию. Федеральная воля, пусть деньги будут федеральные", — привело издание слова политика.

"Мне кажется, так или иначе все высказываются… Все нужно смотреть в контексте — это правда… Конечно, надо следить за своими словами, безусловно, людям обидно это слышать, у них просто "отрыжка" от чиновников. Я это чувствую на встрече с избирателями. Есть один правильный способ — относись к человеку так, как хочешь, чтобы относились к тебе", — заявила РИА Новости Пушкина.

Сам Провозин в комментарии изданию "Новый Омск" ранее заявлял, что у него вызывают недоумение попытки противопоставить его высказывание политике президента РФ. Он подчеркнул, что выступает за поддержку "истинно многодетных семей", а не тех, кто, например, купил участок у многодетной семьи и требует бесплатного подведения к нему коммуникаций.

До этого жительница Карелии Анна Власова опубликовала "ВКонтакте" фрагменты переписки с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, в которой просила восстановить работу детского сада в поселке. Парфенчиков в переписке ответил, что в поселке не могут открыть ясли для одного ребенка: "договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню, как все поступают". Сам Парфенчиков уже объяснил свой ответ эмоциональной реакцией и сказал, что "не сдержался, но был честен".