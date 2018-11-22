Утвержден маршрут камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия-2019"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя — РИА Новости. Дистанция экстремальной гонки на собачьих упряжках "Берингия" в 2019 году составит 1,5 тысячи километров и свяжет населенные пункты четырех муниципальных районов Камчатки, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Первый оргкомитет "Берингии-2019" состоялся сразу после финиша "Берингии-2018". На нем мы объявили дату проведения гонки. Это было сделано заранее для того, чтобы туроператоры и туркомпании Камчатки смогли полноценно планировать маршруты, реализовывать туристические продукты и для того, чтобы участники "Берингии" из других субъектов понимали, как выстраивать подготовку к гонке. "Берингия-2019" стартует в нечетный год, поэтому пойдет по западному побережью Камчатки", — цитирует пресс-служба слова председателя оргкомитета гонки, вице-губернатора Камчатского края Алексея Войтова.

Он уточнил, что также принято решение продлить маршрут гонки почти на 600 километров. Из поселка Оссора упряжки направятся в Усть-Камчатск.

По информации пресс-службы, детская гонка "Дюлин" стартует 21 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. 23 февраля там же пройдет торжественное открытие традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия-2019". Кроме того, 2 марта праздничные мероприятия, посвящённые старту гонки, пройдут в селе Эссо. Технический старт "Берингии" назначен на 3 марта.

Традиционная экстремальная камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия" проходит с 1990 года. "Берингия-2018" вошла в "Книгу рекордов России" как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране. Достижение зафиксировано и официально подтверждено президентом "Агентства ПАРИ", главным редактором "Книги рекордов России" Алексеем Свистуновым. Протяженность гонки составила 2,101 тысячи километров. В 2018 году за звание победителя "Берингии" боролись 15 каюров, чемпионом стал Валентин Левковский.

Другие новости региона читайте здесь >>