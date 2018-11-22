В ЛДПР разработают поправки для защиты врачей и учителей от "травли"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Фракция ЛДПР намерена разработать поправки в статьи Гражданского кодекса РФ о защите чести и достоинства, которые будут направлены на защиту россиян, особенно работающих по социально значимым специальностям, от травли до полноценных разбирательств, заявил в четверг журналистам зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).

"Мы призываем сегодня все СМИ, это касается и местных чиновников, вместо того, чтобы устраивать травлю и накидываться на всех без исключения представителей профессии, разбираться в каждом отдельном случае. Это действительно большая проблема, и мы будем готовить поправки, в том числе и в статьи, связанные с защитой чести и достоинства", — сказал Чернышов.

По его мнению, подобная "травля" возникала вокруг врачей и учителей неоднократно, когда людей обвиняли в чем-либо еще до разбирательств, однако после проверок выяснялось, что вины их нет. Так, он напомнил, что ранее резонанс получила история пожилой пациентки воронежской больницы, которой якобы ампутировали здоровую ногу вместо больной.

По информации регионального департамента здравоохранения, пациентка была госпитализирована с "поражениями обеих нижних конечностей", а состояние левой ноги из-за острого нарушения кровообращения представляло наибольшую угрозу для жизни. Полиция завела уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", на волне резонанса оно было передано в СК. Через несколько дней врачи ампутировали пациентке вторую ногу. Позже стало известно, что женщина умерла.

Еще одной подобной резонансной ситуацией, по мнению Чернышова, является история, произошедшая в одной из школ Хабаровского края. Ранее ряд СМИ опубликовал видео, на котором, как утверждается, учитель школы №37 в Комсомольске-на-Амуре бьет мальчика в школьном коридоре за то, что он мешал вести урок. СУСК возбудил уголовное дело по статьям "истязание" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Учитель с 24-летним стажем временно отстранена от работы. Проверки проводят прокуратура и министерство образования. Родители учеников и жители Комсомольска собирают подписи в поддержку учителя, так как считают ее хорошим педагогом.

"После долгого разбирательства и получения нескольких тысяч подписей в защиту учителя, конечно же, мы иначе смотрим на ситуацию, нежели в первые дни конфликта. Поэтому с этим вопросом надо серьезно разбираться и поддерживать тех людей, которые работают в социальной сфере", — сказал Чернышов.