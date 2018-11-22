К концу года в столичном "Технограде" пройдут обучение около 50 тыс человек

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Лидия Кошкина. К концу года в досугово-образовательном центре "Техноград" пройдут обучение порядка 50 тысяч человек, с начала сентября в центре обучились более 40 тысяч человек, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Центр "Техноград" открылся в сентябре этого года на территории ВДНХ по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Для учащихся центра были разработаны программы по 45 наиболее востребованным профессиям на рынке труда и "профессиям будущего" по шести направлениям. Учебные программы рассчитаны на детей с семи лет, взрослых и людей старшего возраста. "Техноград" предоставляет возможность пройти профессиональную переподготовку на современном оборудовании, посетить лекции и мастер-классы, получить консультацию в центре профориентации, освоить навыки по профессиям в сфере промышленности, цифровых технологий, сфере услуг, ЖКХ и городской инфраструктуры, креативных индустрий, предпринимательства.

"До конца года более 50 тысяч человек пройдут обучение в "Технограде". А первый выпуск долгосрочных курсов получит документы государственного образца уже в эту субботу, 24 ноября. Центр работает для людей разных возрастов. Школьники и студенты составляют 30% от общего количества слушателей курсов "Технограда", в зависимости от возраста они проходят здесь образовательные и профнавигационные программы. В следующем году количество учащихся "Технограда" планируется увеличить более чем в три раза", — сказал Фурсин на первом бизнес-завтраке с руководителями профессиональных ассоциаций и корпораций в Москве.

Участники бизнес-завтрака высказали мнение, что новое направление обучения под названием "Бизнес. Техноград", которое откроется в будущем, может быть интересно не только тем, кто хочет начать свое дело, но и представителям бизнес-сообщества. Обучение базовым компетенциям предпринимательства будет проходить на русском языке по программе, разработанной совместно с институтом "Сколтех".

Говоря о дальнейшем развитии Центра, Фурсин отметил важность учета мнения работодателей при разработке учебных программ для новых направлений.

"Мы обсуждаем с работодателями новые направления обучения. В "Технограде" преподают практикующие профессионалы, работающие в разных сферах — от производства до IT-технологий. Это касается и предпринимательских компетенций, по которым мы разрабатываем отдельные учебные программы — и короткие, и длинные. Мы не стоим на месте", — сказал руководитель департамента.