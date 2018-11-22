Алтайский край получил премию журнала National Geographic Traveler

БАРНАУЛ, 22 ноя — РИА Новости. Алтайский край получил премию National Geographic Traveler Awards 2018 в номинации "Российский оздоровительный отдых", опередив по количеству голосов Краснодарский, Ставропольский и Хабаровский края, а также Республику Башкортостан, сообщает пресс-служба регионального правительства.

National Geographic Traveler отметил лечебные свойства озера Ярового и город-курорт федерального значения Белокуриху, в котором "поправить здоровье можно минеральными водами, солнечными ваннами (здесь 260 солнечных дней в году) и иппотерапией — прогулками на лошадях", — говорится в сообщении.

Алтайский край с 2015 года регулярно участвует в голосовании National Geographic Traveler Awards. В 2016 году регион побеждал в номинации "Российский приключенческий отдых", в 2017 году получил премию в номинации — "Российский приключенческий отдых", отмечают в Алтайтурцентре.

Премию National Geographic Traveler Awards 2018 в Москве получили специалисты Алтайтурцентра и профильного управления регионального правительства, ответственные за создание благоприятных условий для развития туризма в Алтайском крае.

Другие новости региона читайте здесь>>