Пострадавшим от паводков на Забайкалье начали выдавать сертификаты на жилье

КРАСНОЯРСК, 22 ноя — РИА Новости. Первые жители Забайкальского края, пострадавшие от летних паводков, начали получать жилищные сертификаты, сообщает министерство территориального развития региона.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля. В Чите наблюдался сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. Были подтоплены 38 населенных пунктов, 776 жилых домов, 2030 приусадебных участков, 2749 дачных участков, 28 придомовых территорий многоэтажных домов. В августе власти Забайкалья сообщали, что на ликвидацию последствий из федерального бюджета были получены 238 миллионов рублей. В октябре из резервного фонда РФ было выделено еще более 143 миллионов рублей. В начале ноября глава края Александр Осипов распорядился выделить двум пострадавшим районам на восстановление дополнительно 7 миллионов рублей. В начале ноября глава правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить властям Забайкальского края 118 жилищных сертификатов для жителей, лишившихся своих домов.

"В Шилке специалисты минтерразвития и минфина Забайкальского края начали выдавать государственные жилищные сертификаты жителям региона, чье жилье ранее пострадало в результате ЧС", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, уже выдано два сертификата жителям села Богомягково Шилкинского района. В четверг выдадут 45 сертификатов жителям Шилки. По графику, 23 ноября специалисты будут работать в Нерчинском районе, 26 ноября сертификаты получат жители Курорта Дарасун, села Таптанай и Новокручининского,27 ноября — поселка Береговой и села Шишкино, 28 ноября — жители краевой столицы.

По первому списку сертификаты получат 118 забайкальцев пострадавших от летнего паводка. Всего право на получение государственного жилищного сертификата подтвердила 241 семья — 649 человек. Второй и третий списки на 123 семьи уже направлены на согласование в федеральные ведомства.