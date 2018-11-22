В КБР из груди мужчины извлекли пулю, которая находилась там почти 30 лет

НАЛЬЧИК, 22 ноя – РИА Новости. Врачи республиканской клинической больницы (РКБ) в Кабардино-Балкарии извлекли из груди пациента пулю, которая находилась там почти 30 лет.

"В торакальное отделение больницы обратился 64-летний мужчина, в течение полутора месяцев испытывавший боли и дискомфорт в области грудной клетки, которые усиливались при движениях", — сообщается в официальном аккаунте РКБ в соцсети Instagram.

Отмечается, что рентгенограмма и компьютерная томография показали, что в груди пациента находится инородное тело – пуля. По данным врачей, она находилась в груди мужчины около 30 лет.

"Произведено малотравматичное оперативное вмешательство, инородное тело извлечено, пациент после полученной консервативной терапии выписан", — уточняют медики.

О том, как пуля оказалась в теле мужчины, не сообщается.