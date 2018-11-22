Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Облачная, ветреная погода и кратковременный снег ожидаются в Москве в четверг, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Днем облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен кратковременный снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый", — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, максимальная температура в городе в четверг составит около нуля градусов, по области от минус двух до плюс трёх градусов. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.