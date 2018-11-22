В переходах метро в Москве за 5 лет отремонтировали около половины лестниц

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Почти половину лестниц в переходах станций метро отремонтировали в Москве за последние пять лет, подобных работ не проводилось ни в одном метрополитене мира, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В московском метро отремонтировали 350 лестниц за пять лет – это более 45% всех лестниц в переходах. Ремонт провели на 135 станциях в центре Москвы и отдалённых жилых кварталах", — рассказал Ликсутов.

Как напомнил заммэра, ремонтировать лестницы в переходах станций в столице начали в 2013 году. "Рабочие полностью обновили лестницы, демонтировали старые конструкции и на их месте создали новые лестничные пролеты", — уточнил Ликсутов.

По его словам, необходимость ремонта была вызвана неудовлетворительным, а иногда и предаварийным состоянием конструкций: на лестничные сходы повлияли резкие перепады температур, осадки, а также высокие нагрузки, связанные c большим пассажиропотоком.

"Для ремонта лестниц были использованы качественные и современные материалы: натуральный гранит, бетон и прочные металлические каркасы. Гранит сделает поездки в метро более комфортными и безопасными благодаря антискользящей поверхности. А для того чтобы в холодное время года на лестницах не скапливались осадки, ступени оснастили подогревом", — добавил вице-мэр.

Он подчеркнул, что ремонт лестниц в переходах метро продолжается: до конца года специалисты обновят еще около 100 лестничных маршей на 25 станциях.

"Работы ведутся без полного закрытия вестибюлей и переходов: лестницы ремонтируются поочередно, чтобы пассажиры могли продолжать пользоваться станциями. Ремонт на 18 станциях завершится до конца года, ещё на семи – в начале апреля", — отметил заммэра.