В соцсетях запустили флешмоб в поддержку пострадавшего от травли школьника

БАРНАУЛ, 22 ноя — РИА Новости. Звезды российского шоу-бизнеса и неравнодушные люди активно принимают участие во флешмобе в поддержу барнаульского мальчика, который стал жертвой буллинга в местном лицее, соответствующие ролики размещены в соцсетях.

Ранее у себя на странице в Facebook мать ребенка написала, что над ее сыном систематически издеваются ученики его лицея. Женщина сообщила, что на ее просьбу разобраться в ситуации администрация лицея не откликнулась, заявив, что ее сын слишком болезненно реагирует на "безобидные тычки и пинки".

История об издевательствах над учеником привлекает все большее внимание общественности. Историю заметили и звёзды шоу-бизнеса и в поддержку мальчика выставляют видео под хештегом #япротивнасилия.

Бывшая участница группы "Тату", сольная певица Елена Катина опубликовала на своей странице в Instagram видео, где выражает поддержку пострадавшему от травли мальчику. Артистка посоветовала детям не бояться просить помощи у взрослых, и дала директору напутствие проконтролировать ситуацию.

"Мы, мамы, вверяем вам наших детей, их жизни и будущее", — подчеркнула певица.

Также видеообращение к мальчику записали известный музыкант Арсений Бородин и актёр театра и кино Алексей Морозов.

По результатам доследственной проверки следователей в отношении должностных лиц школы возбуждено уголовное дело по признакам преступления статьи "Халатность".

По версии следствия, с сентября по ноябрь группа подростков применяла физическое и психологическое насилие над 14-летним мальчиком. Следователи установили, что травля подростков в учебном заведении происходила и в другое время в отношении иных учащихся. Об этом было известно руководству лицея, но никаких мер по урегулированию ситуации принято не было.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что уже связалась с региональным уполномоченным, который провёл переговоры с мамой ребёнка и составил с ней альтернативный мирный план урегулирования спора.