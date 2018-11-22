БАРНАУЛ, 22 ноя — РИА Новости. Звезды российского шоу-бизнеса и неравнодушные люди активно принимают участие во флешмобе в поддержу барнаульского мальчика, который стал жертвой буллинга в местном лицее, соответствующие ролики размещены в соцсетях.
Ранее у себя на странице в Facebook мать ребенка написала, что над ее сыном систематически издеваются ученики его лицея. Женщина сообщила, что на ее просьбу разобраться в ситуации администрация лицея не откликнулась, заявив, что ее сын слишком болезненно реагирует на "безобидные тычки и пинки".
История об издевательствах над учеником привлекает все большее внимание общественности. Историю заметили и звёзды шоу-бизнеса и в поддержку мальчика выставляют видео под хештегом #япротивнасилия.
Бывшая участница группы "Тату", сольная певица Елена Катина опубликовала на своей странице в Instagram видео, где выражает поддержку пострадавшему от травли мальчику. Артистка посоветовала детям не бояться просить помощи у взрослых, и дала директору напутствие проконтролировать ситуацию.
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Хочу обратиться ко всем ребятам,кто сталкивается с травлей в школе. Не бойтесь обращаться за помощью к старшим и к своей семье, пожалуйста не молчите и не скрывайте такие ситуации. Илья, очень многие за тебя переживают! Не отчаивайся, все у тебя будет хорошо! #япротивнасилия #япротивтравли #барнаул #травля #буллинг #школа #дети #школа101 #ильяменьшиков @ddborisov обрати внимание пожалуйста
Также видеообращение к мальчику записали известный музыкант Арсений Бородин и актёр театра и кино Алексей Морозов.
По результатам доследственной проверки следователей в отношении должностных лиц школы возбуждено уголовное дело по признакам преступления статьи "Халатность".
Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что уже связалась с региональным уполномоченным, который провёл переговоры с мамой ребёнка и составил с ней альтернативный мирный план урегулирования спора.