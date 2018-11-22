Эксперт: выдачу лицензии на оружие нужно увязать со службой в армии

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Выдачу лицензии на оружие молодым людям целесообразно увязать со службой в армии, подняв возрастную планку и дополнительно проверяя тех, кто не служил, считает член президиума Координационного совета негосударственной сферы безопасности России Владимир Каширов.

"Важнейшим обстоятельством для рассмотрения заявок на приобретение лицензии на оружие, по моему мнению, должна быть служба в вооруженных силах России", — сказал Каширов.

Он пояснил, что когда по каким-то причинам молодой человек не прошел службу в армии, целесообразно рассматривать заявки по достижении 21-летнего возраста, возможно с дополнительными требованиями и проверками.

"В конце концов, если состояние здоровья, убеждения или какая-либо другая деятельность не позволили выделить время отдать долг родине — возможно, и не нужно брать в руки то, с чем не научился обращаться", — сказал собеседник.

Эксперт добавил, что необходимо рассмотреть, учесть и предвосхитить все возможные коллизии, специфику регионов (прежде всего в том, что касается охоты и народных промыслов) и действующую правоприменительную практику.

"Со своей стороны уверен, что помимо лицензирования важно изучить и доработать механизм продажи боеприпасов для физических лиц от 18 до 21 года. Достаточно вспомнить тот факт, что, например, у керченского стрелка помимо самого оружия также было при себе больше сотни патронов, которые он приобрел в одном из оружейных магазинов", — подытожил специалист.