Васильева рассказала, как важно хранить красоту русского языка

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Необходимо хранить языковые традиции и передавать красоту русского языка следующим поколениям, ключевую роль в этом играют словари, заявила министр просвещения России Ольга Васильева.

День словаря в России традиционно отмечается 22 ноября в день рождения Владимира Даля, создателя одного из крупнейших словарей русского языка.

"Продолжать бережно хранить языковые традиции, изучать русский язык, передавая будущим поколениям его красоту, – наша важнейшая задача", — сказала Васильева, слова которой приводит пресс-служба министерства.

"Словари и энциклопедии в этом процессе, безусловно, выполняют ключевую роль… Необходимо сохранять и развивать культуру словарей, поддерживая, таким образом, культуру чтения", — заявила министр.