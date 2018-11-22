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Общество

Колючий спринтер и енот-сталкер: самые необычные московские животные

(обновлено: 10:02 22.11.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГадюка в серпентарииГадюка в серпентарии
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В любом городе живут животные, так называемые синантропные организмы, жизнь которых тесно связана с человеком. Но иногда в мегаполисах появляются и весьма нетипичные для местности представители фауны, эксперты рассказали о самых необычных таких случаях.

Пернатые горожане

В 2018 году в Москве было зафиксировано крайне необычное гнездование — главный ботанический сад столицы выбрала пара птиц мухоловок-белошеек. Само название этих пернатых говорит об их образе жизни — они питаются исключительно насекомыми и являются перелетными.

"Зимой, когда на улице нет насекомых, перелетные птицы улетают в страны с более теплым климатом, например в Центральную и Северную Африку. Весной они возвращаются и гнездятся, то есть выводят потомство", — уточняет начальник эколого-просветительского центра "Конный двор" ГПБУ "Мосприрода" Светлана Подвинцева.

На птичьих правах: как сделать идеальный дом для пернатых
© РИА Новости / Максим БлиновВ центре двора дирекции Битцевского леса возвышается необычное сооружение – с десяток скворечников громоздятся друг на друге, напоминая плотно застроенную деревушку где-нибудь в Исландии. Постройку сотрудники дирекции так и называют "птичьим городом". Главный специалист по экологическому просвещению Валентин Волков признается: городок, скорее, символический арт-объект, чем место гнездования пернатых.

"Иногда здесь все же селятся птицы, в этом году большая синица даже вывела в одном из домиков потомство. Но чаще всего эти хоромы пустуют – больно уж густонаселенная площадь", – с улыбкой говорит Волков.Валентин Волков на фоне птичьего города
© РИА Новости / Максим Блинов
В центре двора дирекции Битцевского леса возвышается необычное сооружение – с десяток скворечников громоздятся друг на друге, напоминая плотно застроенную деревушку где-нибудь в Исландии. Постройку сотрудники дирекции так и называют "птичьим городом". Главный специалист по экологическому просвещению Валентин Волков признается: городок, скорее, символический арт-объект, чем место гнездования пернатых.

"Иногда здесь все же селятся птицы, в этом году большая синица даже вывела в одном из домиков потомство. Но чаще всего эти хоромы пустуют – больно уж густонаселенная площадь", – с улыбкой говорит Волков.
© РИА Новости / Максим БлиновПригодный для жилья скворечник, объясняет Волков, должен быть простым, надежным и безопасным для потенциальных обитателей. Каждую весну сотрудники ГПБУ "Мосприрода" в рамках апрельских субботников и городского праздника Дня птиц развешивают искусственные гнездовия для лесных и садовых птиц. При этом, отмечает Волков, селятся в них далеко не все виды – только дуплогнездники.

"В Москве это, прежде всего, синицы. У нас не так много дупловых деревьев, в которых они могли бы выводить птенцов, поэтому создание и развешивание скворечников – не вмешательство в природу, а помощь", – объясняет специалист.

Чаще всего в природных зонах Москвы можно встретить именно синичники. От обычных скворечников они отличаются не только диаметром летка, то есть "парадного входа" в домик, но и другими параметрами.Синица в Битцевском лесу
© РИА Новости / Максим Блинов
Пригодный для жилья скворечник, объясняет Волков, должен быть простым, надежным и безопасным для потенциальных обитателей. Каждую весну сотрудники ГПБУ "Мосприрода" в рамках апрельских субботников и городского праздника Дня птиц развешивают искусственные гнездовия для лесных и садовых птиц. При этом, отмечает Волков, селятся в них далеко не все виды – только дуплогнездники.

"В Москве это, прежде всего, синицы. У нас не так много дупловых деревьев, в которых они могли бы выводить птенцов, поэтому создание и развешивание скворечников – не вмешательство в природу, а помощь", – объясняет специалист.

Чаще всего в природных зонах Москвы можно встретить именно синичники. От обычных скворечников они отличаются не только диаметром летка, то есть "парадного входа" в домик, но и другими параметрами.
© РИА Новости / Максим БлиновВ целом, птичьи домики можно поделить на несколько типов, каждый из которых учитывает потребности и размеры определенного вида птиц.

Высота скворечника, например, должна быть не ниже 27 сантиметров, ширина и глубина – по 15 сантиметров, а диаметр летка – от 5 до 6 сантиметров. Синичник в высоту чуть ниже, до 20 сантиметров, с более узким летком. Его диаметр лучше не делать больше 3,5 сантиметров, чтобы гнездо не смогли разграбить вороны. Для белой трясогузки, обыкновенной горихвостки и зарянки подойдет полудуплянка – домик с полуоткрытым широким входом.

"Самые большие гнездовья делаются для более крупных птиц: гоголей, серых неясытей. Размер литка для гоголей, например, целых 10 сантиметров, а высота – около 70. Это хотя и небольшая, но все-таки утка", – говорит Волков.Синичник в Битцевском лесу
© РИА Новости / Максим Блинов
В целом, птичьи домики можно поделить на несколько типов, каждый из которых учитывает потребности и размеры определенного вида птиц.

Высота скворечника, например, должна быть не ниже 27 сантиметров, ширина и глубина – по 15 сантиметров, а диаметр летка – от 5 до 6 сантиметров. Синичник в высоту чуть ниже, до 20 сантиметров, с более узким летком. Его диаметр лучше не делать больше 3,5 сантиметров, чтобы гнездо не смогли разграбить вороны. Для белой трясогузки, обыкновенной горихвостки и зарянки подойдет полудуплянка – домик с полуоткрытым широким входом.

"Самые большие гнездовья делаются для более крупных птиц: гоголей, серых неясытей. Размер литка для гоголей, например, целых 10 сантиметров, а высота – около 70. Это хотя и небольшая, но все-таки утка", – говорит Волков.
© РИА Новости / Максим БлиновВолков уверяет: лучший материал для скворечников и синичников – природный.

"Пластиковые бутылки, тетрапакеты, картон – все это мусор, и его не стоит нести в лес. Лучше всего подойдет сухое дерево, не очень толстые доски или даже фанера", – перечисляет специалист.

Хотя птичий дом – максимально простая конструкция, с созданием которой справятся и школьники, есть в нем один важный нюанс. Изнутри передняя стенка скворечника, в которой вырезается леток, обязательно должна быть "лохматой", отмечает Волков.

"Мы используем либо нестроганые доски, либо делаем насечки на строганых. Это необходимо, чтобы птенцы могли выбраться, цепляясь за поверхность коготками. Если этого не сделать, они могут остаться в гнезде и погибнуть", – объясняет эксперт.Синичник в Битцевском парке
© РИА Новости / Максим Блинов
Волков уверяет: лучший материал для скворечников и синичников – природный.

"Пластиковые бутылки, тетрапакеты, картон – все это мусор, и его не стоит нести в лес. Лучше всего подойдет сухое дерево, не очень толстые доски или даже фанера", – перечисляет специалист.

Хотя птичий дом – максимально простая конструкция, с созданием которой справятся и школьники, есть в нем один важный нюанс. Изнутри передняя стенка скворечника, в которой вырезается леток, обязательно должна быть "лохматой", отмечает Волков.

"Мы используем либо нестроганые доски, либо делаем насечки на строганых. Это необходимо, чтобы птенцы могли выбраться, цепляясь за поверхность коготками. Если этого не сделать, они могут остаться в гнезде и погибнуть", – объясняет эксперт.
© РИА Новости / Максим БлиновОт креативного оформления скворечников Волков советует отказаться. Во-первых, проявление дизайнерского мастерства птицы все равно не оценят. А во-вторых, резкий запах краски и даже морилки может отпугнуть пернатых даже от самого добротного жилья.

"Единственное, что можно сделать – это съемную крышку. После гнездового периода, когда птицы покидают скворечники, мы периодически чистим их от накопившегося мусора", – говорит Волков.

В среднем деревянный или фанерный скворечник служит на благо природы от трех до четырех лет. Специалисты ГПБУ "Мосприрода" предпочитают крепить их с помощью проволоки: по краям домика вбиваются гвозди, на концах проволоки делаются "ушки" и надеваются на шляпки в обвод ствола. При этом полностью опоясывать дерево проволокой не стоит. По мере его роста стальная нить будет натягиваться и может серьезно навредить насаждению.Валентин Волков демонстрирует старый скворечник
© РИА Новости / Максим Блинов
От креативного оформления скворечников Волков советует отказаться. Во-первых, проявление дизайнерского мастерства птицы все равно не оценят. А во-вторых, резкий запах краски и даже морилки может отпугнуть пернатых даже от самого добротного жилья.

"Единственное, что можно сделать – это съемную крышку. После гнездового периода, когда птицы покидают скворечники, мы периодически чистим их от накопившегося мусора", – говорит Волков.

В среднем деревянный или фанерный скворечник служит на благо природы от трех до четырех лет. Специалисты ГПБУ "Мосприрода" предпочитают крепить их с помощью проволоки: по краям домика вбиваются гвозди, на концах проволоки делаются "ушки" и надеваются на шляпки в обвод ствола. При этом полностью опоясывать дерево проволокой не стоит. По мере его роста стальная нить будет натягиваться и может серьезно навредить насаждению.
© РИА Новости / Максим БлиновОптимальная высота, на которой рекомендуется вешать птичьи дома – от трех до четырех метров. Кормушки же можно крепить пониже, чтобы было удобно их наполнять.

"Важно не кормить птиц зимой, а именно подкармливать. Не вся человеческая еда пригодна для кормежки насекомоядных птиц. Например, пернатым ни в коем случае нельзя давать соленое. Из-за интенсивного метаболизма соль для них губительна", – отмечает Волков.Поползень в Битцевском парке
© РИА Новости / Максим Блинов
Оптимальная высота, на которой рекомендуется вешать птичьи дома – от трех до четырех метров. Кормушки же можно крепить пониже, чтобы было удобно их наполнять.

"Важно не кормить птиц зимой, а именно подкармливать. Не вся человеческая еда пригодна для кормежки насекомоядных птиц. Например, пернатым ни в коем случае нельзя давать соленое. Из-за интенсивного метаболизма соль для них губительна", – отмечает Волков.
© РИА Новости / Максим БлиновЛучше всего, по словам специалиста, подкармливать птиц нежареными и несолеными семечками подсолнечника и просом. В ход хорошо идут мелкопорезанные яблоки, их особенно жалуют черные дрозды.

"Кормушки никак не влияют на способность птиц самостоятельно искать себе прокорм. А вот в сильный мороз и ледяной дождь, когда деревья и насекомые под корой скрываются под ледяным наростом, кормушки спасают птиц от настоящего голода. Главное, подходить к этому ответственно", – говорит Волков.Разные виды птичьих кормушек
© РИА Новости / Максим Блинов
Лучше всего, по словам специалиста, подкармливать птиц нежареными и несолеными семечками подсолнечника и просом. В ход хорошо идут мелкопорезанные яблоки, их особенно жалуют черные дрозды.

"Кормушки никак не влияют на способность птиц самостоятельно искать себе прокорм. А вот в сильный мороз и ледяной дождь, когда деревья и насекомые под корой скрываются под ледяным наростом, кормушки спасают птиц от настоящего голода. Главное, подходить к этому ответственно", – говорит Волков.
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По ее словам, обычно мухоловки-белошейки гнездятся южнее и западнее от Москвы, но в ходе расширения ареала на восток в этом году они впервые загнездились в столице, выбрав живописный главный ботанический сад.

Вообще, столичные парки и лесопарки нередко становятся местом для жизни диких птиц, которые остаются зимовать в России и питаются не только насекомыми, но и злаками. Последние годы все чаще стал гнездиться в Москве средний пестрый дятел. Обычно эти птицы летом живут вдали от городов, и только зимой перемещаются ближе к человеку: в мегаполисе проще найти пропитание в принципе, к тому же многие люди подкармливают птиц.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДятел на ветке дерева в парке Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дятел на ветке дерева в парке Москвы

"Важно отметить, что часто люди, желая помочь пернатым, наоборот вредят им. Птицам нельзя есть черный хлеб, поскольку из-за него у них начинается расстройство в пищеварительной системе. Также им нельзя давать соленые семечки, поскольку от них в организме птицы нарушается водно-солевой баланс, что может привести к плачевному итогу", — предостерегает Подвинцева.

Со временем средние пестрые дятлы начали привыкать к городу и оставаться здесь на лето, тут же гнездиться. По информации "Мосприроды", факт гнездования этих птиц подтвержден в некоторых крупных лесопарках столицы, уже появилось несколько поколения дятлов, которые родились в мегаполисе. Схожая ситуация произошла с водоплавающей птицей чомгой: в начале 2000 это был крайне редкий житель Москвы, сегодня в городе гнездятся более 40 пар.

Также стало гнездиться много сов. "Но их в городе много не будет: это хищники, которые не терпят рядом с собой конкурентов. Как правило, одна сова или пара сов, живут в одиночестве на территории 50-100 га", — объясняет Подвинцева.

Нашествие ежей

В последние годы в Москве стало заметно больше ежей. Это значит, что увеличилось количество их кормовой базы. "Ежики, конечно, не едят ни яблоки, ни грибы, с которыми их часто изображают в детских книжках. На самом деле, они питаются насекомыми, улитками, слизнями и мелкими грызунами. Интересно, что во время погони за мышью ежи могут развивать огромную для себя скорость", — отмечает Подвинцева.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В целом, скорее всего, по словам собеседницы агентства, ничего необычного не происходит: популяции разных животных часто циклично увеличиваются и уменьшаются. К примеру, в неурожайные годы, во время очень холодных зим, может заметно снижаться численность городских грызунов — речь идет не о серых крысах, а о лесных и полевых мышках, которые живут в парках. От их количества зависит и размер популяций хищных животных, таких как ежи. "Это одна из возможных и самых вероятных причин такого большого количества ежей в столице", — добавляет она.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКрасноухие черепахи в водоеме "Аптекарского огорода"
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Красноухие черепахи в водоеме "Аптекарского огорода"
Стало в Москве и много пресноводных красноухих черепах. Но это не хорошо, а наоборот — очень плохо. Как рассказывает Подвинцева, люди покупают детям маленькую черепашку, и не думают о том, что крошка вырастет в большую черепаху длиной 30-40 сантиметров: взрослые красноухие черепахи должны жить в аквариумах минимум на 200-300 литров. В результате заботливые владельцы приходят к решению — выпустить черепашку на волю. В теплое время года животные живут, но зимой все они погибают.

Не экзотичная экзотика

Нередко в "Мосприроду" обращаются сотрудники МЧС и спасатели Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧС и ПБ) — за помощью после спасения диких животных. Например, недавно они передали спасенного из городского колодца енота. "Как он там оказался, для всех осталось загадкой: животное было абсолютно диким", — отмечают в "Мосприроде".

Кольцевание летучих мышей на орнитологической станции Зоологического института Российской академии наук на Куршской косе
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вороны и лисицы: что делать, если нашел дикое животное в городе

К сожалению, очень часто в последнее время в городе стали находить и совсем экзотичкеских животных. За несколько последних лет в Москве нашли леопардов, медвежат, рысь, львов, тигра, множество самых разных змей. Это животные, которых или бросили их "хозяева", или которые сами сбежали от них.

Но чаще всего, по данным ГОЧС и ПБ, в Москве в последнее время появляются лисы и змеи. Например, однажды ГОЧС и ПБ обнаружил целый "притон змей" в одной из обычных столичных квартир — их там незаконно разводили. "Вообще, в городе настолько часто стали появляться экзотические животные, что в этом году нам даже провел специальный семинар Московский зоопарк", — рассказывает пожарный Виталий Куликов.

Из Красной книги

В числе самых редких животных столицы также можно упомянуть представителей Красной книги Москвы. Это документ столичного правительства, в нем приведена необходимая информация о редких и исчезающих в городе видах животных и растений. Категории редкости зависят от состояния популяции того или иного вида, величины ареала, количества особей. Сейчас в книге насчитывается около 31 вида зверей и птиц, которые имеют первую категорию редкости.

Например, веретеница ломкая — безногая ящерица, которая после 1979 года водится в Москве только в глубине Лосиного острова.

Веретеница весной активна днем, а летом в теплые ночи обитает на особых участках леса с песчаными почвами. Еще один необычный и крайне редкий житель нашего города — двухцветный кожан. Эти небольшие летучие мыши нуждаются в специальных местах зимовки, которые размещают на деревьях специалисты "Мосприроды".

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