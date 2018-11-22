Колючий спринтер и енот-сталкер: самые необычные московские животные

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В любом городе живут животные, так называемые синантропные организмы, жизнь которых тесно связана с человеком. Но иногда в мегаполисах появляются и весьма нетипичные для местности представители фауны, эксперты рассказали о самых необычных таких случаях.

Пернатые горожане

В 2018 году в Москве было зафиксировано крайне необычное гнездование — главный ботанический сад столицы выбрала пара птиц мухоловок-белошеек. Само название этих пернатых говорит об их образе жизни — они питаются исключительно насекомыми и являются перелетными.

"Зимой, когда на улице нет насекомых, перелетные птицы улетают в страны с более теплым климатом, например в Центральную и Северную Африку. Весной они возвращаются и гнездятся, то есть выводят потомство", — уточняет начальник эколого-просветительского центра "Конный двор" ГПБУ "Мосприрода" Светлана Подвинцева.

По ее словам, обычно мухоловки-белошейки гнездятся южнее и западнее от Москвы, но в ходе расширения ареала на восток в этом году они впервые загнездились в столице, выбрав живописный главный ботанический сад.

Вообще, столичные парки и лесопарки нередко становятся местом для жизни диких птиц, которые остаются зимовать в России и питаются не только насекомыми, но и злаками. Последние годы все чаще стал гнездиться в Москве средний пестрый дятел. Обычно эти птицы летом живут вдали от городов, и только зимой перемещаются ближе к человеку: в мегаполисе проще найти пропитание в принципе, к тому же многие люди подкармливают птиц.

"Важно отметить, что часто люди, желая помочь пернатым, наоборот вредят им. Птицам нельзя есть черный хлеб, поскольку из-за него у них начинается расстройство в пищеварительной системе. Также им нельзя давать соленые семечки, поскольку от них в организме птицы нарушается водно-солевой баланс, что может привести к плачевному итогу", — предостерегает Подвинцева.

Со временем средние пестрые дятлы начали привыкать к городу и оставаться здесь на лето, тут же гнездиться. По информации "Мосприроды", факт гнездования этих птиц подтвержден в некоторых крупных лесопарках столицы, уже появилось несколько поколения дятлов, которые родились в мегаполисе. Схожая ситуация произошла с водоплавающей птицей чомгой: в начале 2000 это был крайне редкий житель Москвы, сегодня в городе гнездятся более 40 пар.

Также стало гнездиться много сов. "Но их в городе много не будет: это хищники, которые не терпят рядом с собой конкурентов. Как правило, одна сова или пара сов, живут в одиночестве на территории 50-100 га", — объясняет Подвинцева.

Нашествие ежей

В последние годы в Москве стало заметно больше ежей. Это значит, что увеличилось количество их кормовой базы. "Ежики, конечно, не едят ни яблоки, ни грибы, с которыми их часто изображают в детских книжках. На самом деле, они питаются насекомыми, улитками, слизнями и мелкими грызунами. Интересно, что во время погони за мышью ежи могут развивать огромную для себя скорость", — отмечает Подвинцева.

В целом, скорее всего, по словам собеседницы агентства, ничего необычного не происходит: популяции разных животных часто циклично увеличиваются и уменьшаются. К примеру, в неурожайные годы, во время очень холодных зим, может заметно снижаться численность городских грызунов — речь идет не о серых крысах, а о лесных и полевых мышках, которые живут в парках. От их количества зависит и размер популяций хищных животных, таких как ежи. "Это одна из возможных и самых вероятных причин такого большого количества ежей в столице", — добавляет она.

Не экзотичная экзотика

Стало в Москве и много пресноводных красноухих черепах. Но это не хорошо, а наоборот — очень плохо. Как рассказывает Подвинцева, люди покупают детям маленькую черепашку, и не думают о том, что крошка вырастет в большую черепаху длиной 30-40 сантиметров: взрослые красноухие черепахи должны жить в аквариумах минимум на 200-300 литров. В результате заботливые владельцы приходят к решению — выпустить черепашку на волю. В теплое время года животные живут, но зимой все они погибают.

Нередко в "Мосприроду" обращаются сотрудники МЧС и спасатели Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧС и ПБ) — за помощью после спасения диких животных. Например, недавно они передали спасенного из городского колодца енота. "Как он там оказался, для всех осталось загадкой: животное было абсолютно диким", — отмечают в "Мосприроде".

К сожалению, очень часто в последнее время в городе стали находить и совсем экзотичкеских животных. За несколько последних лет в Москве нашли леопардов, медвежат, рысь, львов, тигра, множество самых разных змей. Это животные, которых или бросили их "хозяева", или которые сами сбежали от них.

Но чаще всего, по данным ГОЧС и ПБ, в Москве в последнее время появляются лисы и змеи. Например, однажды ГОЧС и ПБ обнаружил целый "притон змей" в одной из обычных столичных квартир — их там незаконно разводили. "Вообще, в городе настолько часто стали появляться экзотические животные, что в этом году нам даже провел специальный семинар Московский зоопарк", — рассказывает пожарный Виталий Куликов.

Из Красной книги

В числе самых редких животных столицы также можно упомянуть представителей Красной книги Москвы. Это документ столичного правительства, в нем приведена необходимая информация о редких и исчезающих в городе видах животных и растений. Категории редкости зависят от состояния популяции того или иного вида, величины ареала, количества особей. Сейчас в книге насчитывается около 31 вида зверей и птиц, которые имеют первую категорию редкости.

Например, веретеница ломкая — безногая ящерица, которая после 1979 года водится в Москве только в глубине Лосиного острова.

Веретеница весной активна днем, а летом в теплые ночи обитает на особых участках леса с песчаными почвами. Еще один необычный и крайне редкий житель нашего города — двухцветный кожан. Эти небольшие летучие мыши нуждаются в специальных местах зимовки, которые размещают на деревьях специалисты "Мосприроды".