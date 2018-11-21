МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что взял на личный контроль ситуацию в северодвинском детском доме, где учитель седьмого класса унижал и бил детей.

Во вторник в социальных сетях появилась видеозапись, на которой учитель физкультуры одной из школ Северодвинска бьет детей скакалкой и отчитывает за проступки. По данному факту правоохранительные органы и министерство образования региона начали проверки. Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак потребовал от Орлова взять ситуацию на личный контроль.

"Сразу взял ситуацию на контроль. Я узнал об этом вчера. Буквально как только ролик появился в сети, мне сделали доклад и выехали специалисты", — сказал Орлов РИА Новости.

"Ведется сейчас работа, занимаются правоохранительные органы. Там уже был министр образования (Архангельской области — ред.), думаю, мы разберемся. К сожалению, объективно наша жизнь ставит перед нами такие непредвиденные неприятные сюрпризы. Наша задача привести там все в нормальное состояние, тем более, что это детский дом", — добавил он.

Другие новости региона читайте здесь >>