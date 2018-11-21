Пензенская область второй год подряд остается в лидерах по ремонту дорог

ПЕНЗА, 21 ноя — РИА Новости. Пензенская область второй год подряд названа в числе лучших по реализации федерального проекта "Безопасные и качественные дороги", в рамках которого в текущем году в надлежащее состояние приведены 130 километров дорог Пензенской агломерации, сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.

Ранее сообщалось, что по результатам итогового рейтинга 2017 года Пензенская область вошла в тройку лидеров среди субъектов РФ наряду с Саратовской и Астраханской областями, став второй.

"Пензенская область вновь названа в числе лучших по реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". Итоги были объявлены на торжественном мероприятии, состоявшемся в среду в рамках проходящей в Москве Транспортной недели-2018… В тройку лучших вошли также республика Удмуртия и Саратовская область", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Пензенская область награждена за высокую исполнительскую дисциплину при достижении приоритетных задач проекта "Безопасные и качественные дороги".

"Конечно, результат меня очень обрадовал. Мы не сбавили темп, не опустили планку, взятую в прошлом году, когда мы заняли второе место по стране. Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, главы муниципальных образований, проектные организации — все отлично справились с задачей", — цитирует губернатора области Ивана Белозерцева его пресс-служба.

Глава региона отметил, что власти области особое внимание уделяют контролю качества выполненных работ, привлекают к этому общественность.

"В следующем году мы продолжим эту работу, поскольку у нас остались еще дороги, требующие капитального ремонта, особенно муниципальные и поселковые трассы. Пензенская область сделает все, чтобы выполнить задачу о приведении дорог в нормативное состояние, поставленную российским регионам президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным", — добавил Белозерцев.

В Пензенскую агломерацию входят Пенза, город Заречный и Засечный сельсовет Пензенского района области, общая протяженность дорожной сети агломерации составляет 873,2 километра.