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Общество

Пермский депутат начал сбор средств на восстановление арт-объекта

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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПрохожие на набережной реки Кама в Перми. Архивное фотоПрохожие на набережной реки Кама в Перми. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ПЕРМЬ, 21 ноя — РИА Новости. Депутат Государственной думы от Пермского края Алексей Бурнашов предложил жителям Перми внести свой вклад в восстановление арт-объекта "Счастье не за горами", объявив сбор пожертвований, в свою очередь сотрудник пресс-службы администрации города Максим Оборин сообщил, что средства на ремонт уже выделены из городского бюджета.

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© РИА Новости / Стрингер
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Арт-объект "Счастье не за горами" был удален с пермской набережной в октябре после того, как уличный художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face, заменил слово "счастье" на слово "смерть". В итоге, надпись изменилась на "Смерть не за горами". Илькаев сам признался в содеянном и полностью возместил ущерб, который он нанес городскому памятнику, он составил 45 тысяч рублей. В связи с этим заведенное после порчи арт-объекта уголовное дело о вандализме было прекращено. За свой проступок художник получил лишь административный штраф в 15 тысяч рублей.

Спустя несколько дней после решения суда своей инициативой по восстановлению арт-объекта через социальные сети поделился депутат Бурнашов. Он разместил на канале в Youtube и на страницах в Instagram и Facebook сообщения с призывом к землякам собрать средства на "любимый символ города".

"Сегодня этого арт-объекта нет, хотя я считаю, что его необходимо вернуть. Для этого нужны средства, которых нет в бюджете города Перми. Прошу всех неравнодушных пермяков помочь, чем только можем", — сказал в своем обращении Бурнашов.

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В комментариях к своему посту в Facebook депутат опубликовал информацию о реквизитах МАУК "Городской центр охраны памятников", на которые, по его мнению, и нужно перечислять пожертвования.

Бурнашов также предположил, что "с учетом качества, подсветки" на восстановление арт-объекта "Счастье не за горами" требуется около 300 тысяч рублей.

Сотрудник пресс-служба администрации Перми Максим Оборин в ответ на это заявил, что город не нуждается в помощи жителей.

"Средства на установку арт-объекта "Счастье не за горами" есть в городском бюджете. Идет работа по восстановлению надписи, планируется, что в декабре она уже появится на привычном месте на городской набережной", — сказал Оборин.

По его словам, если жителями будут собраны дополнительные средства, городской центр охраны памятников направит их на ремонт других пермских объектов.

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Сам депутат Бурнашов после этого заявил, что участие жителей и бизнесменов в восстановлении "Счастья" необходимо для его лучшей сохранности.

"Разница бюджета и бизнеса в том, что в первом варианте объекты никто не ценит", — написал Бурнашов в Instagram.

Ранее в пресс-службе администрации Перми рассказали РИА Новости, что работы по восстановлению арт-объекта "Счастье не за горами" планируется завершить 2 декабря, затем начнется транспортировка и монтаж. Вместе с обновленной надписью на набережной будут также установлены две видеокамеры с поворотным модулем для обзора территории, прилегающей к памятнику.

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