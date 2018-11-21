ПЕРМЬ, 21 ноя — РИА Новости. Депутат Государственной думы от Пермского края Алексей Бурнашов предложил жителям Перми внести свой вклад в восстановление арт-объекта "Счастье не за горами", объявив сбор пожертвований, в свою очередь сотрудник пресс-службы администрации города Максим Оборин сообщил, что средства на ремонт уже выделены из городского бюджета.
Спустя несколько дней после решения суда своей инициативой по восстановлению арт-объекта через социальные сети поделился депутат Бурнашов. Он разместил на канале в Youtube и на страницах в Instagram и Facebook сообщения с призывом к землякам собрать средства на "любимый символ города".
"Сегодня этого арт-объекта нет, хотя я считаю, что его необходимо вернуть. Для этого нужны средства, которых нет в бюджете города Перми. Прошу всех неравнодушных пермяков помочь, чем только можем", — сказал в своем обращении Бурнашов.
Бурнашов также предположил, что "с учетом качества, подсветки" на восстановление арт-объекта "Счастье не за горами" требуется около 300 тысяч рублей.
Сотрудник пресс-служба администрации Перми Максим Оборин в ответ на это заявил, что город не нуждается в помощи жителей.
"Средства на установку арт-объекта "Счастье не за горами" есть в городском бюджете. Идет работа по восстановлению надписи, планируется, что в декабре она уже появится на привычном месте на городской набережной", — сказал Оборин.
По его словам, если жителями будут собраны дополнительные средства, городской центр охраны памятников направит их на ремонт других пермских объектов.
"Разница бюджета и бизнеса в том, что в первом варианте объекты никто не ценит", — написал Бурнашов в Instagram.
Ранее в пресс-службе администрации Перми рассказали РИА Новости, что работы по восстановлению арт-объекта "Счастье не за горами" планируется завершить 2 декабря, затем начнется транспортировка и монтаж. Вместе с обновленной надписью на набережной будут также установлены две видеокамеры с поворотным модулем для обзора территории, прилегающей к памятнику.