ПЕРМЬ, 21 ноя — РИА Новости. Депутат Государственной думы от Пермского края Алексей Бурнашов предложил жителям Перми внести свой вклад в восстановление арт-объекта "Счастье не за горами", объявив сбор пожертвований, в свою очередь сотрудник пресс-службы администрации города Максим Оборин сообщил, что средства на ремонт уже выделены из городского бюджета.

Арт-объект "Счастье не за горами" был удален с пермской набережной в октябре после того, как уличный художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face, заменил слово "счастье" на слово "смерть". В итоге, надпись изменилась на "Смерть не за горами". Илькаев сам признался в содеянном и полностью возместил ущерб, который он нанес городскому памятнику, он составил 45 тысяч рублей. В связи с этим заведенное после порчи арт-объекта уголовное дело о вандализме было прекращено. За свой проступок художник получил лишь административный штраф в 15 тысяч рублей.

Спустя несколько дней после решения суда своей инициативой по восстановлению арт-объекта через социальные сети поделился депутат Бурнашов. Он разместил на канале в Youtube и на страницах в Instagram и Facebook сообщения с призывом к землякам собрать средства на "любимый символ города".

"Сегодня этого арт-объекта нет, хотя я считаю, что его необходимо вернуть. Для этого нужны средства, которых нет в бюджете города Перми. Прошу всех неравнодушных пермяков помочь, чем только можем", — сказал в своем обращении Бурнашов.

В комментариях к своему посту в Facebook депутат опубликовал информацию о реквизитах МАУК "Городской центр охраны памятников", на которые, по его мнению, и нужно перечислять пожертвования.

Бурнашов также предположил, что "с учетом качества, подсветки" на восстановление арт-объекта "Счастье не за горами" требуется около 300 тысяч рублей.

Сотрудник пресс-служба администрации Перми Максим Оборин в ответ на это заявил, что город не нуждается в помощи жителей.

"Средства на установку арт-объекта "Счастье не за горами" есть в городском бюджете. Идет работа по восстановлению надписи, планируется, что в декабре она уже появится на привычном месте на городской набережной", — сказал Оборин.

По его словам, если жителями будут собраны дополнительные средства, городской центр охраны памятников направит их на ремонт других пермских объектов.

Сам депутат Бурнашов после этого заявил, что участие жителей и бизнесменов в восстановлении "Счастья" необходимо для его лучшей сохранности.

"Разница бюджета и бизнеса в том, что в первом варианте объекты никто не ценит", — написал Бурнашов в Instagram.

Ранее в пресс-службе администрации Перми рассказали РИА Новости, что работы по восстановлению арт-объекта "Счастье не за горами" планируется завершить 2 декабря, затем начнется транспортировка и монтаж. Вместе с обновленной надписью на набережной будут также установлены две видеокамеры с поворотным модулем для обзора территории, прилегающей к памятнику.