Федотов считает идею повышения возраста для получения оружия необоснованной

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов высказал сомнения в необходимости повышении возраста для получения права ношения оружия до 21 года.
Глава СПЧ заметил, что право ношения на оружие человек получает с определенным возрастом. Если он идёт в армию, но не приобретает этого права, это довольно странно.
"Срок призыва на военную службу, вы извините меня, мы тоже поднимем до 21 года? Или у нас армия будет безоружная? Как мы это себе представляем?", — отметил Федотов.