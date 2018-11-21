Федотов считает идею повышения возраста для получения оружия необоснованной

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов высказал сомнения в необходимости повышении возраста для получения права ношения оружия до 21 года.

"Буквально сегодня я услышал о новой инициативе — повысить возраст для получения права на ношение оружия до 21 года. Первый вопрос возникает — почему 21, а не 22? Может быть, 19, может, 20, может, 30? Кто-нибудь это изучал? Криминологи этим вопросом занимались?", — заявил Федотов на заседании в Совете Федерации в среду.

Глава СПЧ заметил, что право ношения на оружие человек получает с определенным возрастом. Если он идёт в армию, но не приобретает этого права, это довольно странно.

"Срок призыва на военную службу, вы извините меня, мы тоже поднимем до 21 года? Или у нас армия будет безоружная? Как мы это себе представляем?", — отметил Федотов.