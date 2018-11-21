На Кубани вакцинацию взрослого населения против гриппа выполнили на 99,8%

КРАСНОДАР, 21 ноя — РИА Новости. Вакцинация взрослого населения против гриппа в Краснодарском крае выполнена на 99,8%, сообщает пресс-служба администрации региона.

Как отмечает ведомство, вакцинация продолжится до 1 декабря. "План вакцинации взрослого населения уже выполнен на 99,8% – привито 1,7 миллиона человек. Также прививка сделана более 700 тысячам детей – 77% от запланированного", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ход прививочной кампании обсуждался в среду на селекторном совещании вице-губернатора с заместителями глав городов и районов Краснодарского края по соцвопросам. Вице-губернатор Анна Минькова призвала завершить работу в кратчайшие сроки.

"Чтобы избежать эпидемии гриппа, надо вакцинировать минимум 80% детей. Тем не менее в некоторых учебных заведениях эта работа выполнена плохо, притом что в других, где активно проводилась подготовительная работа с населением, вакцинация уже достигает 100%", – приводятся в сообщении слова Миньковой.

На сегодняшний день заболеваемость гриппом в Краснодарском крае находится на неэпидемическом уровне и почти вдвое ниже уровня прошлого года.

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