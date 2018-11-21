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Общество

Суд отменил приговор модели, избившей инспектора ДПС

(обновлено: 16:04 21.11.2018)
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© Фото : официальный канал СК России в мессенджере ТамТамКира Майер в суде. Архивное фотоКира Майер в суде. Архивное фото
© Фото : официальный канал СК России в мессенджере ТамТам

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд из-за допущенных процессуальных нарушений отменил решение Пресненского райсуда по делу модели и блогера Киры Майер, которая избила одного сотрудника ДПС, а второго покусала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
СК возбудил дело против жительницы Калининграда, укусившей полицейского
"Уголовное дело направить на новое разбирательство в суд первой инстанции в ином судебном составе", — огласила решение судья Анастасия Рыжова. При этом суд не изменил меру пресечения — до 21 января 2019 года Майер пробудет в СИЗО.

Адвокаты просили отменить приговор или заменить наказание на условное, так как Пресненский суд не учел положительные характеристики осужденной. Апелляционная инстанция приобщила эти материалы.

"У суда есть все основания, чтобы снизить ей наказание до 6 месяцев и освободить ее в зале суда <…> Она не является плохим человеком, она хорошо училась в школе, в институте, в настоящий момент она полностью осознала всю тяжесть своего проступка, осознала последствия своих ошибок", — заявил адвокат.

Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Житель Ульяновска, укусивший росгвардейца, получил два года колонии
Представитель укушенного полицейского отметил, что тот не будет против смягчения приговора.

Прокурор призвал вернуть дело в прокуратуру из-за допущенных судом ошибок. Тем не менее, он отметил, что согласен с назначенным сроком.

Последней выступила сама Майер.

"Сложно передать словами, что я сейчас чувствую. У меня полностью поменялось мировоззрение, я понимаю, что сама посадила себя в тюрьму, мне больше некого винить, мне очень стыдно, мне жаль, что так получилось <…> Прошу прощения у потерпевших за все, особенно за потраченное время, когда они посещали следственные действия и суды. Я готова возместить причиненный материальный и моральный вред", — рассказала она, не переставая плакать.

Нападение модели

Сотрудники полиции с собакой. Архивное фото
© AP Photo / John Raoux
В США мужчина угнал трактор и покусал полицейскую собаку
Скандальный случай произошел в Москве в конце мая этого года. Экипаж ДПС остановил Mercedes, за рулем которого оказалась лишенная прав 24-летняя Кира Майер (в 2012 году девушка сменила имя, до этого ее звали Дарья Цветкова). Когда полицейские начали оформлять протокол, она набросилась на них с кулаками. Следствие установило, что одного полицейского она избила, а второго покусала. Девушка оказалась в СИЗО.

В начале сентября Пресненский суд Москвы приговорил Майер к полутора годам колонии-поселения. Прокурор просил два года. Суд признал модель виновной в совершении преступлений по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Процесс проходил в особом режиме, то есть без исследования доказательств и при априорном признании Майер вины. Девушка заявила, что раскаивается.

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Общество
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Ёлкин Дрын
письмо бабушки осужденной. В нём родственница просила "отпустить внучку из тюрьмы, так как её нахождение там причиняет родным боль и страдания"

это гениально!
15:09
21.11.2018
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патриот бывший
Какие нежные у на полицейские!))
15:45
21.11.2018
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