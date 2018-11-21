Суд отменил приговор модели, избившей инспектора ДПС

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд из-за допущенных процессуальных нарушений отменил решение Пресненского райсуда по делу модели и блогера Киры Майер, которая избила одного сотрудника ДПС, а второго покусала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Адвокаты просили отменить приговор или заменить наказание на условное, так как Пресненский суд не учел положительные характеристики осужденной. Апелляционная инстанция приобщила эти материалы.
"У суда есть все основания, чтобы снизить ей наказание до 6 месяцев и освободить ее в зале суда <…> Она не является плохим человеком, она хорошо училась в школе, в институте, в настоящий момент она полностью осознала всю тяжесть своего проступка, осознала последствия своих ошибок", — заявил адвокат.
Прокурор призвал вернуть дело в прокуратуру из-за допущенных судом ошибок. Тем не менее, он отметил, что согласен с назначенным сроком.
Последней выступила сама Майер.
"Сложно передать словами, что я сейчас чувствую. У меня полностью поменялось мировоззрение, я понимаю, что сама посадила себя в тюрьму, мне больше некого винить, мне очень стыдно, мне жаль, что так получилось <…> Прошу прощения у потерпевших за все, особенно за потраченное время, когда они посещали следственные действия и суды. Я готова возместить причиненный материальный и моральный вред", — рассказала она, не переставая плакать.
Нападение модели
В начале сентября Пресненский суд Москвы приговорил Майер к полутора годам колонии-поселения. Прокурор просил два года. Суд признал модель виновной в совершении преступлений по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Процесс проходил в особом режиме, то есть без исследования доказательств и при априорном признании Майер вины. Девушка заявила, что раскаивается.