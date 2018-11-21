В парке 850-летия Москвы началась высадка деревьев и кустарников

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Высадка деревьев и кустарников в рамках комплексного благоустройства началась в парке 850-летия Москвы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Всего на территории парка высадят более 600 деревьев – это береза, ива, рябина и черемуха. Кроме того, здесь появятся свыше 1 тысячи новых кустарников, среди которых калина, бузина, крушина ольховидная, орешник, шиповник и спирея", — приводятся в сообщении слова Бирюкова.

По информации пресс-службы, сорта деревьев подобраны таким образом, чтобы меняющиеся в зависимости от сезона контрастные цвета листвы придавали особую декоративность всему ландшафту. Кроме того, они близки по породному составу существующим зеленым насаждениям парка.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящий момент в парке 850-летия Москвы растет свыше 8,5 тысяч деревьев. В основном это тополя, осины, клены, березы, яблони, сливы, вишни и облепиха, реже встречаются липа и клен остролистный. Помимо этого, в парке более 18 тысяч разных видов кустарников, отмечает пресс-служба.

"Полностью деревья и кустарники планируется высадить в декабре. Все растения адаптированы к нашей климатической полосе и сложным городским условиям", — сказал Бирюков.