Спикер гордумы ожидает появления в Екатеринбурге "уральского Зарядья"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин рассчитывает, что в случае проведения ЭКСПО в городе появится природно-ландшафтный парк, так называемое "уральское Зарядье".

"В районе набережной Верх-Исетского пруда будет природно-ландшафтный парк, так называемое "уральское Зарядье". Также у горожан появится Центральный парк, с небольшими озерами, трансформирующимися зимой в ледовые катки, прогулочными тропами, велодорожками. Уверен, что мы совместно с региональными властями сможем начать решать проблему временного содержания бродячих животных. Это должны быть современные социальные центры для лечения и ухода за животными", — приводятся в сообщении департамента информационной политики Свердловской области слова Володина, который рассказал о своих ожиданиях от проведения ЭКСПО.

По словам Володина, помимо "Умного города" на территории ЭКСПО-парка, всемирная выставка позволит завершить обсуждаемые несколько лет проекты.

"Город наконец-то получит долгожданную вторую ветку метро, соединяющую ВИЗ и центр города. Мы сможем завершить транспортную реформу, а значит, обновить трамвайно-троллейбусный парк, построить новые дороги. Вообще более плотно займемся "расшивкой" транспортного сообщения. Прежде всего, это разные варианты "надземки" и внедорожного транспорта. Это может быть и монорельсовая дорога, и канатная дорога, и подвесная железная дорога. Появится современный речной транспорт, курсирующий вокруг площадки ЭКСПО, а также между Верх-Исетским и Городским прудами", — подчеркнул спикер гордумы.

При этом, отметил Володин, нельзя выделять какое-то одно направление и забыть про другие. "Я считаю, что наша ключевая задача – поднять уровень и престиж жизни в Екатеринбурге, используя выделяемые на подготовку выставки средства. У нас есть программа "Городская среда", которая существует давно в нашем городе, и хотелось бы эту программу более тщательно развивать. Те же запросы, которые идут от жителей нашего города, это дворовые территории, мы понимаем, что без этого нельзя. Можно предположить, что мы в каком-то виде должны подойти к решению поднятого ранее вопроса о приведении к единообразию фасадов зданий как минимум в центре города", — заявил председатель гордумы.

В мае 2017 года Россия подала заявку на проведение ЭКСПО-2025. Городом-кандидатом был выбран Екатеринбург. Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок 23 ноября 2018 года путем тайного голосования. Конкурентами Екатеринбурга являются Осака и Баку.