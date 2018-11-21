МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что необходимо разработать комплексную программу защиты прав человека и создать условия для согласованных действий органов власти, написала федеральный омбудсмен у себя в Instagram.
"На мой взгляд, необходима разработка и принятие комплексной программы, которая позволит преодолеть фрагментарность регулирования в сфере защиты прав человека, создать условия для согласованных действий органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций", — говорится в сообщении.
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Принимаю участие в парламентских слушаниях в Совете Федерации. Говорим об обеспечении гарантий прав и свобод граждан. В этом году исполняется 25 лет Конституции Российской Федерации, которая изменила систему базовых ценностей жизни общества и окончательно вписала российскую правовую систему в международно-правовые стандарты. В ней четко зафиксирована сущность России как демократического, правового, социального государства. Проблемы, с которыми сталкиваются граждане при реализации своих прав и свобод, требуют пристального внимания к гарантиям их соблюдения и защиты. Одной из таких гарантий выступает деятельность Уполномоченного. Учредив должность Уполномоченного по правам человека, Российская Федерация возложила на него осуществление независимой государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, гарантированной каждому частью 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации, и обеспечение их постоянного приоритета и верховенства. Выполнение задачи повышения качества жизни россиян, установления социальной справедливости и юридического равенства требует системного подхода к организации и осуществлению правозащитной деятельности. На мой взгляд, необходима разработка и принятие комплексной программы, которая позволит преодолеть фрагментарность регулирования в сфере защиты прав человека, создать условия для согласованных действий органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций. #парламентскиеслушания #правачеловека #уполномоченныйпоправамчеловекаврф #омбудсмен #москалькова #советфедерации #humanrights #ombudsman