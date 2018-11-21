МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что необходимо разработать комплексную программу защиты прав человека и создать условия для согласованных действий органов власти, написала федеральный омбудсмен у себя в Instagram.

"На мой взгляд, необходима разработка и принятие комплексной программы, которая позволит преодолеть фрагментарность регулирования в сфере защиты прав человека, создать условия для согласованных действий органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций", — говорится в сообщении.