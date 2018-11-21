МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сократить число нападений цирковых животных на людей можно, урегулировав на федеральном уровне вопрос функционирования организаций по содержанию животных, заявил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Генпрокуратуры Евгений Надыршин.

В октябре 2018 года произошел резонансный случай с нападением львицы на трехлетнюю девочку в цирке шапито в Краснодарском крае. Во время представления 28 октября в селе Успенском львица напала на девочку: животное через ограждение набросилось на ребенка, сидевшего в первом ряду. В результате девочку с рваными ранами лица и другими травмами доставили в местную больницу. В ноябре в цирке на Цветном бульваре леопард напал на четырехлетнюю девочку в холле, когда два дрессировщика проходили мимо детей с хищником без намордника.

"На сегодняшний день нет четких, единых для всей страны правил обращения, как с домашними, так и с дикими животными в цирках и в зоопарках. В феврале 2017 года мы направляли информацию министру природных ресурсов, где предлагали урегулировать эту ситуацию вместе с субъектами РФ", — сказал Надыршин в интервью на интернет-канале ведомства "Эфир".

Сейчас полномочия по урегулированию деятельности цирков и зоопарков находятся в совместном ведении РФ и регионов, сообщил представитель ГП, отметив, что "настало время ситуацию поменять и принять единый нормативный акт".

Он отметил, что деятельность зоопарков сейчас не урегулирована никаким правовым актом, а по циркам действуют устаревшие правила 1970-х годов, которые не охватывают спектр всех возможных проблем и ситуаций, возникающих в цирковых учреждениях.