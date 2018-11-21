Ноябрь в Москве войдет в десятку самых "сухих" за 140 лет

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Текущий ноябрь в Москве войдет в число 10 самых "сухих" ноябрей за последние почти 140 лет, сообщает интернет-портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, первые две декады ноября в столице оказались на 1-2 градуса теплее многолетних значений, а по осадкам месяц пока далек от нормы.

"За последнюю декаду осени снег в Москве будет приниматься, но, в основном, небольшой. И этот месяц войдет в число 10 самых "сухих" ноябрей за последние почти 140 лет. Самый сухой ноябрь был в 1993 году с месячным количеством осадков 4,3 миллиметра", — говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, с начала месяца на станции ВДНХ выпало всего 11,8 миллиметра осадков, что составляет 20% месячной нормы. По области больше осадков выпало на севере, меньше на востоке, но повсюду ощущается дефицит более 30 миллиметров.

"Снег в Москве выпадал, но небольшой и местами, высота его составила всего один сантиметр. В Подмосковье, в Истре, высота снега 18 ноября составила два сантиметра. К концу второй декады ноября от выпавшего снега в столичном регионе не осталось и следа", — добавляют метеорологи.

Уточняется, что за последние 10 лет похожая ситуация с образованием снежного покрова в Москве наблюдалась в 2008 году, когда за первые две декады ноября в Москве выпал всего один сантиметр снега, а в 2010 и 2014 годах снега в ноябре не было совсем.