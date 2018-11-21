Москалькова рассказала о поступающих ей жалобах

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Из 42 тысяч обращений, которые поступили федеральному омбудсмену, половина касается отказа в возбуждении уголовного дела, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в среду на круглом столе по вопросам обеспечения гарантий прав и свобод гражданина.

"Больше всего из 42 тысяч обращений, которые поступили только вот ко мне, как к уполномоченному, почти что 50% — это жалобы людей на отказ в возбуждении уголовного дела", — заявила Москалькова.

По ее словам, анализ показывает, что больше всего нарушений прав выявлено в социальной сфере. Больше половины — это нарушение прав на жилище, на достойное, доступное и качественное медицинское обслуживание и образование, а на втором месте — это блок нарушений в уголовно-процессуальной системе.

"Это отказ в доступе к правосудию потерпевшему, отказ в том, что только судья может сказать, что он не имеет возможности возместить ущерб морально-физический материально", — подчеркнула Москалькова.