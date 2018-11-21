ЕР выйдет с пакетом инициатив по проведению ЭКСПО в случае победы России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Свердловское региональное отделение партии "Единая Россия" выйдет с пакетом инициатив по проведению ЭКСПО в случае победы российской заявки, сообщил секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий.

"Как раз сейчас продолжается этап партийной дискуссии "Обновление-2018". Все регионы готовят свои предложения, которые будут рассмотрены 8 декабря на съезде партии. Думаю, в случае успеха мы, свердловское отделение партии, непременно выйдем с пакетом предложений для обсуждения на съезде, какие конкретные шаги, направления может взять на себя "Единая Россия", чтобы всемирная выставка ЭКСПО в 2025 году стала лучшей в истории проведения выставок, как в свое время чемпионат мира по футболу", — приводятся слова Шептия в сообщении департамента информполитики Свердловской области.

Секретарь отделения добавил, что члены партии с нетерпением ждут итогов голосования.

"Все партийцы ждут результатов голосования, которое пройдет через два дня в Париже. Мы "держим кулаки" за нашу заявку. Уверен, в случае победы Екатеринбурга ЭКСПО для нас станет грандиозным проектом, который объединит нас всех", — подчеркнул Шептий.

В мае 2017 года Россия подала заявку на проведение ЭКСПО-2025. Городом-кандидатом был выбран Екатеринбург. Тема российской заявки — "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Ее идея заключается в том, чтобы найти ответы на ключевые вопросы современности — как качественно преобразовать жизнь человека с помощью инновационных решений.

Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок 23 ноября 2018 года путем тайного голосования. Проведение ЭКСПО-2025 запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Конкурентами Екатеринбурга являются Осака и Баку.

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