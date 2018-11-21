ЕР выйдет с пакетом инициатив по проведению ЭКСПО в случае победы России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Свердловское региональное отделение партии "Единая Россия" выйдет с пакетом инициатив по проведению ЭКСПО в случае победы российской заявки, сообщил секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий.
Секретарь отделения добавил, что члены партии с нетерпением ждут итогов голосования.
"Все партийцы ждут результатов голосования, которое пройдет через два дня в Париже. Мы "держим кулаки" за нашу заявку. Уверен, в случае победы Екатеринбурга ЭКСПО для нас станет грандиозным проектом, который объединит нас всех", — подчеркнул Шептий.
В мае 2017 года Россия подала заявку на проведение ЭКСПО-2025. Городом-кандидатом был выбран Екатеринбург. Тема российской заявки — "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Ее идея заключается в том, чтобы найти ответы на ключевые вопросы современности — как качественно преобразовать жизнь человека с помощью инновационных решений.
Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок 23 ноября 2018 года путем тайного голосования. Проведение ЭКСПО-2025 запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Конкурентами Екатеринбурга являются Осака и Баку.