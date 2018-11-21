ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин признался, что готов назвать дочку именем Экспо в случае победы российской заявки, сообщает в среду департамент информационной политики Свердловской области.

"Я стал многодетным отцом. У меня родился третий ребенок. Счастлив. Это приятное семейное событие произошло в преддверии двух еще важных для меня событий – соревнований ралли "Дакар-2018", куда я сейчас направляюсь, и голосования за проведение на моей Родине всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году. В случае победы Екатеринбурга обещаю обсудить с женой назвать дочку Экспо", – приводятся в сообщении слова Карякина.

Спортсмен рассказал, что в настоящий момент находится по дороге в Перу, где планирует участие в ралли "Дакар-2018" в формате ралли-рейда. Карякин признался, что за судьбу заявки Екатеринбурга в ЭКСПО волнуется не меньше, чем за соревнования.

"Как раз 23 ноября совпадает с датой погрузки техники на паром. Я еду и считаю дни не столько до погрузки, сколько до того момента, как выяснится результат нашей заявки в ЭКСПО. Конечно же, я очень надеюсь, что все получится, и для меня это будет дополнительный стимул победы в "Дакаре". Мы сможем достойно провести у себя столь масштабные мероприятия, потому что у нас город чемпионов. У нас родилось очень много именитых спортсменов. Мы завоевали чемпионат мира, и я уверен, что завоюем ЭКСПО-2025", — отметил он.

В мае 2017 года Россия подала заявку на проведение ЭКСПО-2025. Городом-кандидатом был выбран Екатеринбург. Тема российской заявки — "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Ее идея заключается в том, чтобы найти ответы на ключевые вопросы современности — как качественно преобразовать жизнь человека с помощью инновационных решений.

Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок 23 ноября 2018 года путем тайного голосования. Проведение ЭКСПО-2025 запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Конкурентами Екатеринбурга являются Осака и Баку.

Другие новости региона читайте здесь >>