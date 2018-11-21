БАРНАУЛ, 21 ноя — РИА Новости. До конца текущего года Алтайский край получит 78 новых школьных автобусов, сообщает региональное министерство образования и науки.

Новые школьные автобусы заменят старые, срок эксплуатации которых преодолел установленный законодательством предел — 10 лет, уточняют в ведомстве.

Автобусы закупят за счет средств федерального бюджета.

По данным регионального Минобра, в Алтайском крае с 2003 года действует программа "Школьный автобус". В рамках ее действия край приобрел более тысячи новых единиц автотранспорта для перевозки учащихся.

Поэтапно менять отслужившие нормативные сроки школьные автобусы на новые в Алтайском крае начали с 2011 года. За это время обновили почти 400 транспортных средств.

В Минстройтрансе Алтайского края отметили, что школьные маршруты находятся на особом контроле краевых властей. За последние три года в регионе отремонтировали 1100 километров дорог, по которым курсируют школьные автобусы.

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