БАРНАУЛ, 21 ноя — РИА Новости. До конца текущего года Алтайский край получит 78 новых школьных автобусов, сообщает региональное министерство образования и науки.
Новые школьные автобусы заменят старые, срок эксплуатации которых преодолел установленный законодательством предел — 10 лет, уточняют в ведомстве.
Автобусы закупят за счет средств федерального бюджета.
Поэтапно менять отслужившие нормативные сроки школьные автобусы на новые в Алтайском крае начали с 2011 года. За это время обновили почти 400 транспортных средств.
В Минстройтрансе Алтайского края отметили, что школьные маршруты находятся на особом контроле краевых властей. За последние три года в регионе отремонтировали 1100 километров дорог, по которым курсируют школьные автобусы.
Другие новости региона читайте здесь>>