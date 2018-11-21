Наземные станции Филевской ветки метро в Москве станут в три раза светлее

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Станции наземного участка Филёвской линии Московского метрополитена станут в три раза светлее после ремонта, вместо старых светильников и ламп накаливания на станциях появится более 1,8 тысячи новых светодиодных источников, рассказал РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Обновленное освещение не только позволит сделать станции визуально более привлекательными и современными, но повысит безопасность пассажиров: теперь лестницы, а также пол платформ и вестибюлей будут хорошо видны в любое время суток. Новые светодиодные лампы в 3 раза ярче и до 7 раз менее энергозатратны", — рассказал Ликсутов агентству.

По его словам, за счет новых источников света Московский метрополитен сможет снизить расходы на потребление электроэнергии более чем на 60%.

"Новое освещение в пассажирской зоне появилось благодаря модернизации электросетей на станциях открытого участка Филевской линии. Как и конструкции станций, за 60 лет эксплуатации под открытым небом они пришли в предаварийное состояние и требовали скорейшей комплексной модернизации", — пояснил заммэра.

Ремонт Филёвской линии проводится в несколько этапов, во избежание полного закрытия станций. Сейчас для пассажиров полностью открыты 4 станции: "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Пионерская". На станциях "Филевский парк", "Кунцевская" и "Багратионовская" продолжается восстановление конструкций вестибюлей и платформ.