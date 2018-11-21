Москвичи смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владельцы домашних животных смогут посетить лекции ветеринаров и бесплатно привить своих питомцев от бешенства в рамках столичной акции "Правильная забота — здоровый питомец" с 23 ноября по 2 декабря, сообщается на сайте мэра Москвы в среду.

Просветительская акция приурочена ко Всемирному дню домашних животных, который отмечается 30 ноября. Посетить мероприятия и получить квалифицированную консультацию ветеринарных специалистов может любой желающий.

"В Москве впервые пройдет акция городского комитета ветеринарии "Правильная забота — здоровый питомец". Сделать домашнему животному бесплатную прививку и встретиться с ветеринарами можно будет с 23 ноября по 2 декабря", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ветеринарные врачи госветслужбы Москвы организуют более 50 дополнительных мобильных и стационарных прививочных пунктов в шаговой доступности.

Кроме того, в период акции горожане смогут посетить более 30 бесплатных лекций, посвященных содержанию домашних животных в условиях мегаполиса. Ветеринары проведут их в образовательных учреждениях, контактных зоопарках, кинологических центрах и на выставках животных. Открытые уроки также планируется провести в восьми парках, в том числе в "Сокольниках", "Филях", Перовском парке, парках "Красная Пресня" и "Северное Тушино".

"Такая акция организуется впервые, но ветеринарно-просветительская работа с москвичами проводится на регулярной основе. С начала года в городе было проведено более 150 лекций, которые посетили более пяти тысяч москвичей, в том числе около 1,5 тысячи школьников и студентов", — приводятся слова председателя комитета ветеринарии Москвы Алексея Сауткина.

Всемирный день домашних животных был объявлен в 1931 году на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, который проходил в Италии.