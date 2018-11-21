В ГД хотят заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой заменить ЕГЭ на систему раннего выявления талантов у учеников, основанную на блокчейн-технологии.

"Система федеральных образовательных стандартов, по мнению большинства родителей и педагогов, нуждается в доработке. Взрослые часто жалуются, что документ ориентирован скорее на теорию, нежели на практику, поэтому проверить, насколько действительно способен ребенок, почти невозможно. В связи с этим предлагается ввести другую методику оценки знаний и способностей учеников, альтернативную сдаче ЕГЭ", — пишет Чернышов в письме к министру, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.

Политик отметил, что сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) — письменный тест, придуманный в США для проверки уровня образования детей с отклонениями в развитии, нравится далеко не всем.

"В связи с этим более оптимальным, по моему мнению, будет вариант замены ЕГЭ на систему раннего выявления талантов у учеников. Оценивать способности ребенка можно с помощью трех компонентов: данных, полученных в результате профориентации, его оценок и социальной активности, связанной с общественной деятельностью", — предлагает он.

Парламентарий полагает, что анализировать полученную информацию, на основе которой будет решаться вопрос о дальнейшем поступлении в вуз без экзаменов, поможет блокчейн-технология, позволяющая с "математической точностью оценить индивидуальность каждого ребенка, чьи данные были введены в программу электронной школы".