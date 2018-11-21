"Один душил, второй ударил в пах". Ученика избили прямо во время урока

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Анастасия Гнединская. "Один набросился сзади и начал душить, второй ударил в пах, третий схватил за гениталии и стал их выкручивать", — так мама девятиклассника из подмосковного Одинцово описывает расправу, которой подвергли ее сына одноклассники прямо во время урока. Свои действия подростки объясняют "игрой". В школе и полиции, утверждает мама пострадавшего, инцидент хотели замять. На судмедэкспертизу девятиклассника направили только через две недели, когда ушибы уже рассосались. В свою очередь, в учебном заведении и полиции уверяют, что действовали по инструкции.

РИА Новости попыталось разобраться в ситуации.

"Ваш сын еле дышит"

Инцидент произошел еще 2 ноября в школе № 17 города Одинцово. У девятого "Б" шел урок геометрии. Прозвенел звонок, дети, как и положено, встали поприветствовать учительницу. "До этого сын слышал, как трое ребят перешептывались у него за спиной, — описывает начало конфликта мама пострадавшего Рамиля Елена (свое настоящее имя, а также данные сына она попросила не указывать). — Когда все встали, один из этих троих накинулся на Рамиля, обхватил его сзади за шею, начал душить. Своим друзьям он крикнул, чтобы те били его в пах. Они так и поступили. После чего один из парней залез под парту, схватил сына за гениталии и начал их выкручивать".

Расправа проходила на глазах учительницы. Та пыталась успокоить буйных подростков дежурными фразами. Пробовала ли она разнять нападавших, Рамиль не помнит — от боли он начал терять сознание.

Задыхающегося подростка отвели в медкабинет. Медсестра тут же позвонила Елене, сообщила, что ее сын "серо-зеленого цвета, еле дышит". "Она спросила, нужно ли вызывать скорую или лучше подождать меня?— транслирует диалог Елена. — Я даже не сразу поняла суть вопроса. Что значит, можно ли подождать? Сказала, чтобы врачей вызывали немедленно, и выбежала из дома".

Скрин справки, которую Рамилю выдали в больнице Скрин справки, которую Рамилю выдали в больнице

Рамиля отвезли в Одинцовскую центральную районную больницу, где поставили диагноз "ушиб мошонки". В тот же день школьника отправили домой — госпитализация не потребовалась. Но, несмотря на то, что ребенок сообщил врачам, что был избит во время урока одноклассниками, и этот факт был зафиксирован в медицинской карте, телефонограмму о ЧП, как утверждает Елена, в полицию отправлять не спешили: "Мне самой пришлось стоять около регистратуры и требовать, чтобы информацию об инциденте передали в ОВД".

"Нет следов — нет дела"

Все случилось в пятницу. В понедельник Рамиль, как и положено, пошел в школу, хотя мама уговаривала его остаться дома. После уроков "троица" вызвала парня в туалет — на беседу. Переписку с одноклассниками, в которой речь идет в том числе о "стрелке" в уборной, Елена передала в редакцию РИА Новости.

"Салам. Нужно встретиться и поговорить. Без драк и всего прочего", — пишет один из нападавших.

"О чем?" — спрашивает Рамиль.

"О заяве [далее непечатное выражение]. И с мамой твоей нужно поговорить".

Парень отвечает, что ни он, ни его родители разговаривать на эту тему не будут, но одноклассник продолжает наседать: "Будешь. Как миленький будешь… Ты че, ссышь?"

"Ты че, заднюю кидаешь?— сыплет он жаргонными выражениями. — Ты второй раз уже пожаловался. После того как с тобой в туалете разговаривали. Ты че, жалуешься?"

Елене кажется, что переписка носит достаточно агрессивный характер. Но в полиции так не посчитали. Мать подростка вообще предполагает, что их дело хотели замять. "По крайней мере, направление на снятие побоев нам не выдавали в течение десяти дней. Говорили, что в бюро судмедэкспертизы огромная очередь, что ждать придется долго. И только после того, как я обратилась в аппарат уполномоченного по правам ребенка Московской области, со мной связалась инспектор отделения по делам несовершеннолетних и дала направление на экспертизу".

Когда спустя две недели после инцидента специалист осмотрел парня, каких-либо травм он уже не нашел. "Я врачу так и сказала: а что вы хотите, за это время все синяки рассосались, — возмущается мама Рамиля. — Мне кажется, на то и был расчет, чтобы прошло как можно больше времени и все побои сошли. Нет следов — нет и дела".

В полиции предположение о промедлении категорически отрицают. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области РИА Новости заверили, что по данному факту проводится проверка, которая может длиться до 30 суток. "В настоящее время для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью подростка мы ожидаем результатов судебно-медицинской экспертизы".

"Это была просто игра"

Странно, на взгляд Елены, повели себя и сотрудники школы. За десять дней, которые прошли с момента инцидента, никто с ней так и не связался и не предложил обсудить произошедшее.

"Только 2 ноября, в день, когда все произошло, пока мы ждали скорую, прямо в медицинский кабинет зашел заместитель директора по безопасности. Он сказал, что "мальчики ждут за дверью и прямо сейчас готовы принести извинения мне и сыну". Но в тот момент нам было не до того, нужно было ехать в больницу", — уточняет Елена.

В тот же день она связалась с классным руководителем Рамиля, чтобы узнать, в какой день можно пересдать ОГЭ: "О нападении на сына она обмолвилась лишь мельком. Сказала, что в четверг (то есть спустя шесть дней после инцидента. — Прим. ред.) в школе собирают комиссию, чтобы разобраться в случившемся. С тех пор от нее не было звонков".

Не связались с семьей и родители нападавших парней. Сами подростки уверяют, что это была просто игра. Но, по словам Елены, эта троица задирает многих в школе. "Вообще, в учебном заведении сложилась крайне нездоровая обстановка", — утверждает женщина.

На "дедовщину" пожаловались и другие родители. Например, Мария, мама второклассника, рассказала агентству, что старшеклассники часто толкают малышей: "Могут сказать фразу из серии "ты труп".

"Перевели в другой класс"

В Управлении образования администрации Одинцовского района после запроса РИА Новости по пунктам разобрали инцидент и последующие действия руководства школы. "Конфликт произошел мгновенно, в доли секунды. Пострадавший закричал, учитель срочно вызвала дежурного администратора и классного руководителя. Ребенка проводили в медицинский кабинет", — говорится в пояснительной записке.

В тот же день в учебном заведении была создана комиссия для проведения служебного расследования. Со всеми участниками происшествия провели беседу сотрудники школы. Шестого ноября подростков опросил уже инспектор отдела по делам несовершеннолетних (ОДН), еще через два дня представитель ОДН вместе с социальным педагогом провел в классе профилактическую беседу.

Всех участников нападения поставили на внутришкольный учет. Что касается подростка, который нанес Рамилю удар в пах, его по решению комиссии перевели в другой класс. Учителю по итогам служебного расследования был объявлен выговор за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Вроде бы все логично. Но реакция со стороны школы, говорит мама пострадавшего мальчика, последовала только после звонка РИА Новости в учебное заведение. В Управлении образования уверяют, что это не так:

"Классный руководитель была на связи с мамой пострадавшего ребенка, о результатах разговора она докладывала администрации. Шестого ноября педагог пригласила родителей в школу, чтобы сообщить о результатах проведенной учителями работы, а также чтобы обсудить возможные варианты дальнейшего обучения пострадавшего и создания для него комфортной атмосферы. Родители от встречи отказались, объяснив, что занимаются с другими детьми (Елена — многодетная мать, помимо Рамиля, у нее еще трое детей. — Прим. ред.)".

Мама пострадавшего, в свою очередь, утверждает, что с классным руководителем она разговаривала всего один раз, в день инцидента. "Больше звонков не было. Я даже специально запросила распечатку входящих на мобильный. От нее вызовов не поступало".

В понедельник, 19 ноября, через две с половиной недели после случившегося, все участники конфликта, наконец, сели за стол переговоров. В школе собрали комиссию, на которой, кроме Елены, родителей провинившихся подростков, администрации школы, присутствовали также глава управления образования Одинцовского района, представитель ОДН. Самих обидчиков на встрече не было, но они ждали в соседнем кабинете.

"Родители от лица детей принесли Елене и Рамилю извинения. Папа одного из мальчиков сказал, что злого умысла у его сына не было, что тот просто перегнул палку во время игры. Тот факт, что до этого каких-либо конфликтов или неприязни между детьми не было, подтвердил и заместитель директора по безопасности", — рассказала РИА Новости президент сообщества родителей Одинцовского района Марианна Кристалинская, также присутствовавшая на встрече.

Она добавила, что ситуацию взял на личный контроль глава управления образования района. "В отношении администрации школы, классного руководителя, педагога, скорее всего, будут применены административные взыскания, могу предположить, что детей поставят на учет. Сейчас за поведением устроивших потасовку подростков активно следит социальный педагог. На мой взгляд, отреагировали адекватно. Только хотелось бы, чтобы такая реакция последовала раньше, а не через две с половиной недели после конфликтной ситуации", — отметила Кристалинская.

Что касается жалоб от других родителей на дисциплину в школе, их в сообщество родителей не поступало.