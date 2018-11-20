Юрист назвал слова главы "Победы" о смешных габаритах ручной клади шантажом

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Говоря об идее уменьшить габариты ручной клади до "смешных", гендиректор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков пытается идти на шантаж правосудия и власти, считает юрист Алексей Цванидзе.
"С юридической стороны я могу назвать это неприкрытым шантажом российского правосудия и власти. Именно так. Калмыков недоволен решением суда и пытается настоять на своем, угрожая уменьшить габариты. Разве это не давление? Российская судебная система такого не любит", — сказал юрист РИА Новости
Он отметил, что такое давление может обернуться противоположным результатом и помешать другим авиаперевозчикам.
"Минтранс в какой-то момент может сделать единый габарит для всех. И вот тогда "Победе" придется очень сильно пожалеть о своих требованиях. Ведь таким образом они подставят и других перевозчиков, в том числе и лоукостеры западных компаний" — сказал эксперт.