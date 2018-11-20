МЧС до конца года завершит ликвидацию четырех региональных центров

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Ликвидация четырех региональных центров МЧС России завершится до конца года, заявил во вторник первый замглавы ведомства Александр Чуприян.

В октябре в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что министерство в рамках реорганизации планирует упразднить региональные центры (Центральный, Северо-Западный, Южный и Сибирский) и передать их полномочия и сотрудников в региональные главки.

"В целом мы должны войти в следующий год уже без них", — сказал Чуприян журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Он подтвердил, что аттестационные комиссии уже начали работу. "Никто не будет выброшен, всех будем пристраивать", — отметил замминистра.

С 1 января 2017 года МЧС России перешло с четырехуровневой на трехуровневую систему управления. Были укрупнены Центральный, Южный и Сибирский региональные центры, в состав которых вошли, соответственно, бывшие Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский и Дальневосточный региональные центры.