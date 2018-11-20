Рязанский губернатор предложил открыть в регионе школу "Проектный лидер"

РЯЗАНЬ, 20 ноя — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с инициативой создания в регионе школы "Проектный лидер", которая поможет развитию проектного мышления у молодых рязанцев, сообщает во вторник облправительство.

Соответствующее поручение глава региона дал на заседании правительства Рязанской области 20 ноября. Губернатор отметил, что в настоящее время проектная работа стала неотъемлемым механизмом развития различных сфер экономики. Однако, по мнению главы региона, в Рязанской области не хватает специалистов, обладающих необходимыми компетенциями, способных предложить нетривиальное, эффективное решение сложных задач.

"В этой связи, считаю нужным поддержать идею создания школы "Проектный лидер". Ее деятельность будет направлена на создание продуктивной образовательной среды, ориентированной на развитие проектного мышления у молодых рязанцев", – сказал губернатор.

По словам Николая Любимова, оптимальным будет создание 5-6 команд, куда войдут школьники, студенты, члены молодежного правительства области. Руководители исполнительных органов государственной власти должны стать их наставниками. Молодежи предстоит осваивать методы управления проектами, приобретать новые знания и умения. Результатом должна стать разработка и реализация ведомственных проектов по решению наиболее актуальных для региона задач. Лучшие инициативы пройдут защиту, их авторы будут награждены ценными призами и подарками.

"Предстоит разработать паспорт создания проектной школы. Прошу руководство регионального министерства образования и молодежной политики до конца 2018 года провести конкурсный отбор участников. Члены молодежного правительства станут кураторами команд. А руководители органов исполнительной власти определят перечень проблемных вопросов, решить которые помогут проекты", – добавил Любимов.

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