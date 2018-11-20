В Госдуме предложили проект по борьбе с конфликтом интересов парламентариев

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы подготовила законопроект, которым вводится ответственность для депутатов и членов Совета Федерации за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, заявил журналистам глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, изменения в законодательстве разработаны по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина в соответствии с Национальным планом по противодействию коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным президентом РФ Владимиром Путиным.

Сейчас законодательство не предусматривает ответственности за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Пискарев отметил, что за правонарушения предлагается ввести такие новые меры ответственности, как предупреждение и освобождение от руководящей или иной должности в Совете Федерации и Государственной думе без прекращения полномочий парламентария.

"Введя дополнительные меры ответственности для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, мы приводим законодательство о статусе парламентариев в соответствие с едиными антикоррупционными стандартами, которые действуют в отношении всех лиц, замещающих государственные должности", — подчеркнул Пискарев.

Он также пояснил, что действующее законодательство о статусе парламентариев предусматривает досрочное прекращение полномочий. Эта мера воздействия, в частности, применяется за участие в управлении коммерческой организацией, занятие предпринимательской деятельностью, наличие счетов, вкладов, наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, пользование иностранными финансовыми инструментами, непредставление или несвоевременное представление декларации о доходах, расходах и имуществе.