В ОНФ раскритиковали идею штрафовать безработных за неуплату взносов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта выступают против предложения обязать неработающих граждан платить все страховые взносы в социальные фонды и штрафовать их в случае неуплаты, сообщает движение.

Отмечается, что в Госдуме предложили обязать неработающих граждан самостоятельно выплачивать все страховые взносы в социальные фонды — пенсионный, ОМС и соцстрахования.

"Эксперты Общероссийского народного фронта выступают против предложения обязать неработающих граждан платить все страховые взносы в социальные фонды, в случае неуплаты которых безработных оштрафуют", — говорится в сообщении. По мнению модератора площадки ОНФ "Производительность труда и поддержка занятости" Ильи Семина, государство должно помогать неработающим гражданам, а не наказывать их.

"Мы эту меру не поддерживаем. Сама идея идет вразрез с принципами социального государства, потому что среди неработающих граждан немало тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации или потерял работу, но продолжает всеми силами ее искать. И мне кажется, что государство должно помогать неработающим гражданам, а не наказывать их. Переобучение и содействие в трудоустройстве – вот, что им нужно", — приводит пресс-служба движения слова Семина.

По его словам, людям, оставшимся без работы, необходимо помочь пройти переобучение, подстроиться под рынки труда, что позволило бы им быстрее вернуться к труду.

"Недавно Госдума приняла три закона о проведении в 2019–2028 годах в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях эксперимента по введению налога на профессиональный доход для самозанятых, и там вопрос единого платежа, в который включены взносы в социальные фонды, уже решен. Поэтому я предлагаю дождаться результатов эксперимента и в дальнейшем говорить о легализации неработающих граждан, а не их наказании", — цитирует пресс-служба Семина.