В Совфеде прокомментировали переписку главы Карелии о судьбе детского сада

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Главы регионов могут предлагать семьям с маленькими детьми адресные меры финансового и организационного характера, заявил председатель социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, комментируя переписку главы Карелии Артура Парфенчикова о судьбе детского сада.

Ранее жительница Карелии Анна Власова в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала фрагменты переписки с Парфенчиковым, в которой она просила восстановить работу детского сада в поселке. Парфенчиков ответил, что в поселке не могут открыть ясли для одного ребенка: "договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают… Исполнится ребенку три года, возите его в Суоярви", написал он. Позже Парфенчиков объяснил свой ответ Власовой эмоциональной реакцией, отметив, что "не сдержался, но был честен".

"Власти должны вместе с гражданами обсуждать необходимые социальные проекты, которые нужно реализовать в населенных пунктах. Это касается и дворовых территорий, строительства детских садов. Проекты, которые осуществляются с учетом мнения жителей, являются самыми живучими, успешными", — сказал Рязанский РИА Новости.

По его мнению, постоянный контакт между гражданами и органами власти должен быть достаточно тесным, при невозможности решить проблему традиционным путем можно находить какие-то адресные, точечные решения.

Комментируя ситуацию с семьей Власовых, Рязанский предположил, что в этом поселке можно было бы открыть некий мини-детсад, где бы соблюдались санитарные нормы. "К работе этого учреждения могли бы быть привлечены пенсионеры, бывшие воспитатели, свою поддержку следовало бы оказать и органам власти", — сказал сенатор.

Если это по разным причинам невозможно, региональные власти могли бы выплатить денежную компенсацию маме, продлив период выплат на детей до полутора лет до достижения младшим ребенком 3 лет. "Можно было бы задействовать и средства материнского капитала, чтобы такая мама могла получать часть средств в качестве пособия", — предположил Рязанский.