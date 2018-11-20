Эксперт оценил идею о штрафах для неработающих россиян за неуплату взносов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин прокомментировал инициативу Госдумы, согласно которой необходимо штрафовать неработающих россиян за неуплату страховых взносов.
"По своей идее закон выглядит логичным и соответствующим принципам справедливости. Безусловно, он укладывается в логику выведения из тени самозанятых граждан. В этом смысле каких-то особых возражений не возникает", — заявил Зудин телеканалу RT.
По его словам, важно обратить внимание на практическое применение подобного закона.
Кроме того, важно сделать так, чтобы под действие закона не попали "неизбежно безработные", подчеркнул собеседник телеканала. В противном случае это станет проявлением "откровенной социальной несправедливости", считает он.
Зудин также заметил, что необходимо проработать "администрирование" данной инициативы.
Ранее "Российская газета" сообщила, что член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов предложил неработающим гражданам самостоятельно платить все страховые взносы в социальные фонды. Согласно законопроекту, отказавшихся будут штрафовать.