В Чувашии в 2019 году пройдет финал IX летней спартакиады учащихся России

ЧЕБОКСАРЫ, 20 ноя — РИА Новости. В Чувашии в следующем году пройдут финальные соревнования девятой летней спартакиады учащихся России по семи видам спорта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства физической культуры и спорта республики.

Всероссийские летние спартакиады проводятся с 2003 года раз в два года. Учащиеся российских спортивных школ соревнуются по 42 видам спорта. Участники проходят три этапа — региональный, окружной и финальный.

"В Чувашии в следующем году состоятся финальные спортивные соревнования спартакиады по семи видам спорта. Юноши и девушки 17-18 лет будут состязаться в маунтинбайке, лёгкой атлетике, настольном теннисе, триатлоне, борьбе самбо, тхэквондо-ВТФ, шахматах", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что всего в финале спартакиады примут участие более 18 тысяч спортсменов.

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