Руденя: в Верхневолжье выплачивают компенсации за цифровые ТВ-приставки

ТВЕРЬ, 20 ноя — РИА Новости. В Тверской области приступили к выплате компенсаций жителям региона с низким уровнем дохода, которые приобрели приставки для приема цифрового телевещания, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что решение компенсировать малообеспеченным жителям региона затраты на приобретение оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию было принято в октябре на одном из заседаний правительства региона, которое было посвящено переходу региона на цифровое ТВ.
Сейчас жителям на всей территории Верхневолжья доступны двадцать телеканалов в высоком качестве.
Во всех районах Тверской области работают специально подготовленные волонтеры, которые бесплатно помогают гражданам в установке и подключении приставок и антенн для приема цифрового ТВ.