Руденя: в Верхневолжье выплачивают компенсации за цифровые ТВ-приставки

ТВЕРЬ, 20 ноя — РИА Новости. В Тверской области приступили к выплате компенсаций жителям региона с низким уровнем дохода, которые приобрели приставки для приема цифрового телевещания, сообщил губернатор области Игорь Руденя.

"Порядка ста жителей Тверской области подали заявки на предоставление компенсации за приобретенное оборудование для приема цифрового телевидения. Более 60 граждан уже получили выплаты. Наш регион первым в стране перешел на полное цифровое эфирное телерадиовещание. Для нас это новые возможности по повышению качества жизни населения", — сказал глава региона.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что решение компенсировать малообеспеченным жителям региона затраты на приобретение оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию было принято в октябре на одном из заседаний правительства региона, которое было посвящено переходу региона на цифровое ТВ.

Сейчас жителям на всей территории Верхневолжья доступны двадцать телеканалов в высоком качестве.

Во всех районах Тверской области работают специально подготовленные волонтеры, которые бесплатно помогают гражданам в установке и подключении приставок и антенн для приема цифрового ТВ.

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