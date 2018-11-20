Собянин рассказал про адресную помощь по переходу на цифровое ТВ в Москве

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Власти Москвы разработают программу адресной помощи для горожан из числа льготных категорий граждан по покупке специальной приставки для перехода с аналогового на цифровое телевидение, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В интервью газете "Аргументы и факты" Собянин пояснил, что в Москве за последние годы практически не осталось общедомовых эфирных антенн, и сегодня в 99% квартир телевизионный сигнал поступает по кабельным сетям или сетям связи. Так, по словам мэра, в случае отключения эфирного аналогового вещания проблемы могут возникнуть у жителей сельской местности в Новой Москве — это менее 1% москвичей.

"Для перехода на цифровое ТВ им нужно будет купить приставку к старым телевизорам. Думаю, что на этот случай мы разработаем специальную программу адресной помощи для граждан льготных категорий, кому покупка приставки окажется не по карману", — сказал Собянин".

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным — начнется в феврале и займет полгода, отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности. Первой на цифровое ТВ переходит Тверская область. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.

В первый мультиплекс входят: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".