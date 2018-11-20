ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Охват населения Тверской области эфирным цифровым сигналом составляет 100%, людям доступны 20 телеканалов в цифровом качестве, сообщило правительство региона во вторник.

Губернатор Игорь Руденя провёл заседание областного правительства, на котором обсуждался переход региона на цифровое телевещание.

"В соответствии с решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина наш регион первым в стране перешёл на полное цифровое эфирное телерадиовещание. Для нас это новые возможности по повышению качества жизни населения. Принято решение, что Тверская область станет пилотным регионом, где с 3 декабря будет функционировать только цифровое вещание", — отметил Руденя, слова которого приводятся в сообщении.

Губернатор поручил обеспечить ежедневный мониторинг наличия в продаже оборудования для приёма цифрового телесигнала в торговых организациях. Кроме того, с управлениями антимонопольной службы и Роспотребнадзора по Тверской области организовано взаимодействие по недопущению завышения цен на это оборудование, отмечается в сообщении.

В настоящее время во всех районах Тверской области работают специально подготовленные волонтёры, которые бесплатно помогают гражданам в установке и подключении приставок и антенн для приёма цифрового ТВ. Для жителей региона с низким уровнем дохода предусмотрена компенсация за приобретённое оборудование.

Как отмечается, 20 телеканалов в высоком качестве уже доступны жителям на всей территории Верхневолжья.

"Для полного охвата территории цифровым сигналом была построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, в настоящее время охват населения составляет 100%", — сообщают власти региона.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным — начнется в феврале и займет полгода, отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.

В первый мультиплекс входят: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".

Готовность населения к переходу на цифровое вещание оценивается как высокая. По данным Минкомсвязи, техническая возможность приема цифрового вещания в России составляет сегодня 98,5%, вне зоны покрытия эфирного цифрового сигнала находятся 1,5% жителей РФ. Владельцы старых телевизоров должны будут приобретать специальные цифровые приставки для приема нового сигнала, при этом вопрос субсидий для социально уязвимых слоев населения на покупку оборудования будет решаться на уровне регионов. В стране на настоящий момент насчитывается свыше 70 миллионов телевизоров, которые принимают "цифру", а уровень официально проданных и заведенных приставок достигает 18 миллионов.

Другие новости региона читайте здесь >>