Социально-экономическое развитие КЧР обсудит в Москве Темрезов с молодежью

ЧЕРКЕССК, 20 ноя — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в четверг, 22 ноября, в Финансовом университете при правительстве РФ встретится со молодежью, где обсудит различные вопросы в том числе социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба руководителя региона.

"Будут подняты любые темы, интересующие молодое поколение, — социально-экономическое развитие республики, туризм, образование, здравоохранение, культура, вопросы трудоустройства", — говорится в сообщении.

Встреча будет организована постоянным представительством Карачаево-Черкесской Республики в Москве.

"Если у молодых людей имеются успехи в обучении, спорте, культуре и общественной деятельности, просьба указать эти достижения при регистрации по электронной почте", — отмечает пресс-служба.

Темрезов дважды проводил встречи с молодежью из КЧР, проживающей в Москве и в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе, тогда все участники мероприятия получили развернутые ответы на свои вопросы, некоторые предложения молодежи глава республики поддержал и оказал содействие в их реализации.

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