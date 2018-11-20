Власти Москвы опровергли наличие у Винокура долга за коммунальные услуги

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Долгов за жилищно-коммунальные услуги у юмориста Владимира Винокура нет, данные СМИ о задолженности являются недостоверными, сообщили РИА Новости в префектуре Центрального административного округа (ЦАО). Сам артист также подтвердил агентству отсутствие долгов.

Как пояснили в префектуре, в Пресненский районный суд Москвы подала иск управляющая компания "Жилищник района Арбат", которая потребовала возместить деньги у 15 собственников нежилого помещения в Большом Афанасьевском переулке.

"Задолженность возникла за эксплуатацию подвала площадью 404,4 квадратных метров (отопление, холодное водоснабжение, водоотведение, содержание и текущий ремонт). За четыре года (с 1 июня 2014 года по 30 июня 2018 года) суммарный долг составил более 1,5 миллиона рублей", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что задолженность одного из собственников помещения — Владимира Натановича Винокура — была оплачена в срок, но информация об этом в управляющую компанию поступила уже после подачи искового заявления о взыскании задолженности.

"Таким образом, требований к уплате задолженности к В.Н. Винокуру ГБУ "Жилищник района Арбат" не имеет, информация о задолженности артиста не является достоверной", — отметили в префектуре ЦАО.

Винокур рассказал РИА Новости, что сам потребовал у управляющей компании дать опровержение. "Я все оплатил, и давно", — подчеркнул артист.