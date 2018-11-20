ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Урицкий районный суд в Орловской области присудил 50 тысяч рублей компенсации морального вреда вместо запрошенных 700 тысяч рублей Олегу Навальному, отбывавшему наказание за хищение средств у компании "Ив Роше", сообщила РИА Новости представитель суда во вторник.

Нарушение состояло в том, что Олег Навальный, согласно приговору, должен отбывать наказание в колонии общего режима, а его содержали в строгих условиях. Ответчиками выступили сотрудники исправительной колонии №5 Орловской области.

"Иск был удовлетворен частично, суд постановил выплатить моральный вред в размере 50 тысяч рублей", — отметила представитель суда, добавив, что в иске заявлена была сумма в 700 тысяч.

Суд огласил решение еще 6 ноября, но СМИ обратили на него внимание лишь сегодня. В силу оно пока не вступило и может быть обжаловано.

На своей странице в Facebook Олег Навальный написал, что решение суда его устраивает.

Братья Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей — у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллиона рублей. Алексей Навальный получил три с половиной года условно, а Олег Навальный — такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима. Наказание Олег Навальный отбывал в колонии №5 в поселке Нарышкино Орловской области. В июне этого года он вышел на свободу.