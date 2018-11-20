Челябинские власти ответили на слова главы Екатеринбурга о новом аэропорте

ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Челябинский губернатор Борис Дубровский прокомментировал слова главы Екатеринбурга об отсутствии необходимости в новом аэропорте в Челябинске, отметив, что после его реконструкции у жителей Свердловской и Челябинской областей расширится выбор вариантов вылета, вырастет конкуренция, сообщили власти региона.

Ранее глава уральской столицы Александр Высокинский в интервью на сайте городской мэрии заявил, что нет необходимости в строительстве аэропорта мирового класса в Челябинске, если будет запущена высокоскоростная магистраль, связывающая город с Екатеринбургом. По словам Высокинского, добраться из одного города в другой можно будет за час с небольшим, что повысит их инвестиционную привлекательность. Как ранее сообщали челябинские власти, Дубровский обратился к федеральной власти с просьбой ускорить финансирование строительства челябинского аэропорта, в итоге председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить около 1 миллиарда рублей на реконструкцию уже в 2018–2019 годах.

"Здесь нет поля для дискуссий, новый аэропорт в Челябинске будет… Да, так получится, что новый аэропорт Челябинска по некоторым характеристикам станет лучше, чем в Екатеринбурге — после реконструкции Баландино будет единственным всепогодным международным аэропортом на Урале. А не надо завидовать! Мы долго и настойчиво добивались этого решения, выходили его ногами. Это здоровая конкуренция, которая будет стимулировать аэропорты предоставлять наилучшие условия по цене и качеству услуг", — цитирует пресс-служба слова губернатора Дубровского.

Он напомнил, что в конце прошлой недели председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении исполнителя по реконструкции аэродромного комплекса аэропорта Челябинска. Как отметил Дубровский, он поддерживает тезис, что "Челябинск и Екатеринбург целенаправленно и синхронно двигаются к созданию в РФ третьей по величине полицентрической агломерации, и в вопросе ее качественного развития строительству высокоскоростной магистрали отводится ключевая роль". Губернатор добавил, что в этой агломерации будут жить 4 миллиона человек, и совершенно очевидно, что у людей должен быть достойный выбор удобных и комфортных вариантов вылета в любую точку страны и мира.

По его мнению, появление такой возможности у жителей обеих областей – Челябинской и Свердловской – можно только приветствовать. "В том, насколько качественное авиасообщение определяет сейчас очень многое для эффективного развития территорий, можно убедиться на примере вторых городов наших регионов. Например, в Магнитогорске есть аэропорт, а в Нижнем Тагиле его нет. И это очень серьезный дефект, о котором я могу судить как человек, работавший в обоих городах", — пояснил Дубровский.

Он отметил, что если Екатеринбург завоюет право принимать международную выставку ЭКСПО-2025, "то к тому времени отпадут все сомнения, что современный аэропорт в Челябинске нужно развивать в той логике, в которой он сегодня готовится к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году". "А в том, что Екатеринбург получит право проводить эту выставку, у меня нет никаких сомнений. Желаю нашим партнерам только победы", — заявил губернатор.

Проект создания ВСМ Челябинск — Екатеринбург предполагает соединение центров двух уральских городов-миллионников высокоскоростной железнодорожной линией, сократив время в пути до одного часа десяти минут. При этом рассматривается вариант прохождения маршрута магистрали через аэропорты "Кольцово" и "Челябинск", что позволит увеличить пассажиропоток железной дороги и усилить "воздушные ворота" обоих городов. Власти Челябинской области рассчитывают в 2019 году разработать проектную документацию, а в 2021 году выйти на строительство высокоскоростной магистрали.